Счастливый билет. Как выбрать лучшее место в транспорте?

ПОЕЗД

Если вы не любите, когда мимо вас постоянно снуют люди, берите места в середине плацкартного вагона. Так будет меньше шансов стать «соседом» одной из очередей в туалет.

Если вы привыкли спать в темноте, то выбирайте полку в зависимости от того, на каком боку привыкли спать. Спите на левом ­ берите правую, на правом ­ левую. Тогда сможете отвернуться к стене и не обращать внимания на свет, который в плацкартном вагоне не гаснет всю ночь.

При покупке билетов заранее чаще всего непонятно, в какую сторону будет ехать поезд. Но если вам довелось выбирать себе полку, когда это уже известно, то стоит обратить внимание на следующее: в любом купе или отсеке плацкартного вагона безопаснее та полка, которая ближе к головному вагону. При экстренном торможении поезда лежащий на такой полке пассажир рискует только удариться об стену. А вот его сосед на противоположной полке вполне может оказаться на полу.

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При выборе места в сидячем вагоне обратите внимание на схему: на ней указано, какие кресла «смотрят» по ходу движения поезда, а какие ­ в обратную сторону. Если сидеть спиной вперед вам некомфортно, лучше заранее позаботиться об удобном месте.

С финансовой точки зрения в плацкартном вагоне лучше всего выбирать боковые места. Как правило, они дешевле. «Проклятыми» среди многих пассажиров считаются места «37» и «38». Это боковые полки возле туалета.

Кроме того, обычно в плацкарте полки на местах «1» и «2», «35» и «36» укорочены примерно на 15 см по сравнению со всеми остальными, а место «36» еще отличается тем, что там часто есть перегородка, в которую будут упираться ноги, а также нет подножки для залезания на верхнюю полку.

Также следует учесть, что в плацкартном вагоне не открываются окна в аварийных отсеках. Как правило, это отсеки под номерами 3 (места 9­12, 49, 50) и 6 (места 21­24, 43, 44). Аналогично и в купейных вагонах.

В купейном и плацкартном вагонах все нечетные места ­ нижние, а четные места ­ верхние.

САМОЛЕТ

Чтобы выбрать лучшее место в самолете, следует заранее узнать его модель. В разных лайнерах сиденья расположены по­разному.

Если вы планируете спать или, скажем, читать, то кресло у окна ­ оптимальный вариант. Однако, чтобы выйти в туалет, вам нужно будет потревожить своего соседа. Место у прохода хорошо тем, что позволяет вытянуть ноги, беспрепятственно вставать, например, чтобы сходить в туалет, а также немного раньше успеть к выходу после посадки самолета и быстрее пройти паспортный контроль. Но придется каждый раз вставать, когда соседи захотят подняться со своего места.

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На местах возле аварийных выходов обычно расстояние до следующего ряда несколько увеличено, что позволяет скоротать время перелета с большим комфортом ­ вытянуть ноги, встать, если надо, не беспокоя соседей. В некоторых типах самолетов вообще отсутствует ряд кресел перед местами у запасного выхода. При этом на местах возле аварийных выходов, как правило, нельзя лететь детям или пожилым людям. Нельзя держать на полу ручную кладь. Кроме того, возле аварийного выхода обычно нет окна.

Если вы любите поесть и хотите, чтобы вам одному из первых принесли обед, то лучше выбрать место в начале салона. Кроме того, существенным плюсом первого ряда в самолете является то, что никто спереди не откинет спинку своего сидения. В условиях небольшого расстояния между рядами экономического класса это может быть очень важно. Однако стоит отметить, что, скорее всего, перед вами будет перегородка, кухня или туалет. Некоторым пассажирам не очень нравится весь полет смотреть в стенку. Кроме того, обычно в начале салона летят пассажиры с маленькими детьми, поэтому велика вероятность провести весь полет рядом с кричащим ребенком.

Спинки кресел в последнем ряду не откидываются или сильно в этом ограничены. Это бывает, когда за ними находятся аварийный выход, туалет, кухня, другое техническое помещение или стена. Кроме того, у вас будет меньший выбор еды и напитков ­ по принципу «что осталось». Но места в «хвосте» сравнительно безопасны. По статистике, из всех уцелевших в авариях пассажиров многие сидели именно в конце лайнера.

Около крыльев, в середине салона, лучше садиться тем, кого укачивает. В этой зоне «болтает» меньше. Здесь же получаются самые эффектные фотоснимки. Однако ряды с 8­го по 20­й ­ это самая шумная зона в самолете: здесь концентрируется весь шум моторов и турбин.

Для путешествующих в одиночку возможен следующий вариант ­ приехать к самому концу регистрации. Если повезет, вам могут предоставить место и в бизнес­классе, а если не повезет ­ достанется место, от которого все другие пассажиры уже отказались.

Стоит учитывать направление полета ­ при грамотном выборе места солнце не будет слепить глаза: восток ­ запад (солнце всегда светит слева), запад ­ восток (справа). Если возникла необходимость лететь утренним рейсом, направление север ­ юг порадует солнцем с левой стороны, а юг ­ север ­ с правой.

АВТОБУС

Перед покупкой билета на автобус необходимо уточнить расположение сидений в салоне, у каждого перевозчика оно разное.

Безопасными в автобусе считаются места, расположенные сразу же за водительским креслом, а также в центре салона в проходе с правой стороны.

Бывают места как в купе ­ два кресла напротив двух кресел, а между ними ­ столик. Есть, играть, читать удобно, но ноги девать некуда, да и постоянно быть «на глазах» у соседей очень утомительно.

Ряд кресел не откидывается назад или ограничен в этой функции. Обычно это места в последнем ряду, а также перед выходом в середине салона. К тому же сзади больше укачивает.

Туризм ­ это впечатления, а значит, важен максимальный обзор. Правая передняя сторона в начале салона подходит для этого больше всего.

Места возле второго выхода удобны, если хотите раньше всех покинуть салон. Но зимой там лучше не садиться, чтобы не страдать от холодных потоков воздуха во время остановок.