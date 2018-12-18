Сельский магазин горел в Барановичском районе

19.12.2018 года в 05-15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в здании магазина по адресу: Барановичский р-н, д. Добрый Бор, ул. Луговая.



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По прибытии к месту вызова установлено, что здание полностью охвачено огнем, угрозы людям и соседним строениям нет.



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Здание магазина кирпичное, одноэтажное, 1966 года постройки, принадлежит УП «Барановичское райпо».



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Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля на площади 40 кв.м, перекрытие на площади 20 кв.м, уничтожены имущество и продукция внутри магазина.



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Пострадавших нет.



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Причина пожара устанавливается.