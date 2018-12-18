|
Сельский магазин горел в Барановичском районе
19.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
19.12.2018 года в 05-15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в здании магазина по адресу: Барановичский р-н, д. Добрый Бор, ул. Луговая.
По прибытии к месту вызова установлено, что здание полностью охвачено огнем, угрозы людям и соседним строениям нет.
Здание магазина кирпичное, одноэтажное, 1966 года постройки, принадлежит УП «Барановичское райпо».
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены кровля на площади 40 кв.м, перекрытие на площади 20 кв.м, уничтожены имущество и продукция внутри магазина.
Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19.12.2018 года в 05-15 в Барановичский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в здании магазина по адресу: Барановичский р-н, д. Добрый Бор, ул. Луговая. По прибытии к месту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)