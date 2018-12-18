23 декабря вступает в силу новая версия закона «О защите прав потребителей». Сдачи с подарочных сертификатов не будет. Что еще нового?

Отношения между продавцом и покупателем всегда несли в себе скрытые угрозы друг другу. Чтобы бороться с хитрецами и жуликами (с обеих сторон), были написаны законы. Один из них — самый любимый потребителями — касается именно защиты их прав. Новая версия закона была опубликована 13 июня, а в это воскресенье вступает в силу.



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Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик уточнила, что закон прошел все фильтры, услышал интересы бизнеса и потребителя, пережил общественное обсуждение.

В подарочных сертификатах сдачи не будет

Эту норму долго обсуждали, и даже анонсировалась возможность получать сдачу по сертификату, если вы выбрали товар дешевле номинальной стоимости сертификата. Но нет. Вместо этого обязали продавца расширить ассортимент, чтобы покупатель мог выбрать товар, попадающий по цене в номинал сертификата.

— Иногда случается (допускаю, по хитрости продавца), что невозможно выбрать товар, чтобы он соответствовал величине сертификата, потому приходится доплачивать, ведь сдачу не получить, — уточнила Инна Гаврильчик.

Если была отоварена часть сертификата, то на оставшиеся деньги можно купить товар в магазине в другое время. Магазин обязан обеспечить это право.

— Есть альтернатива — подарить деньги или сертификат. Сертификат дает перечень обязанностей с каждой стороны. Трижды подумайте: сертификат дарить или конверт с наличными, — уточнила Ирина Барышникова, замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.

В целом по сертификатам разработано целое положение. Оно находится в процессе утверждения. По его требованию на сертификатах должны быть все контакты реализатора и исполнителя, включая номер телефона для справок, чтобы не было ситуации, когда сертификат есть, а что с ним делать — непонятно.

Также продавец сертификатов не вправе установить условия, сокращающие сроки действия сертификата. Например, обязанность активировать сертификат — это будет незаконно.

По истечении срока действия сертификата продавец вправе отказать в передаче товаров. При этом денежные средства возврату не подлежат.

Продажи через презентации в законе не прописаны

— Следует исходить из того, что презентации — это прямой контакт потребителя с продавцом. Продавец должен предоставить всю информацию о товаре, а потребитель внимательно относиться к тому, что подписывает. Мир усложняющих экономических отношений выдвигает ряд требований ко всем — быть внимательными и ответственными, — говорят в управлении МАРТ. — Момент с презентациями есть, к сожалению, потребители не читают то, что подписывают. Во-вторых, из тех обращений, которые мы видим, очевиден излишек доверия продавцам. Призываем всех быть критично настроенными. Даже если вам дали подарок — не чувствуйте себя обязанными и виновными, если что-то не купите.

Вот еще основные изменения в законе:

1. Те, кто продают товары дистанционно, обязаны указывать цену товара шрифтом, размер которого не меньше половины от самого крупного из рекламы или описания, которым продается товар.

2. Запрещено устанавливать разные цены в зависимости от того, платит покупатель наличными или безналичными деньгами.

3. Запрещено требовать предоставление паспорта у покупателя, который возвращает товар (кроме случаев, когда паспорт предъявлялся при покупке).

4. Предусматривается право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

5. Через 30 дней после покупки потребитель вправе будет требовать замену или возврат товара в двух случаях: при выявлении существенного недостатка, при нарушении субъектом срока безвозмездного ремонта.

6. Предусматривается возможность увеличения с письменного согласия потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14 до 30 дней.

7. Если в течение двух месяцев потребитель товар не забрал (без уважительных причин) — он должен будет возместить расходы продавца за хранение.

8. Предусмотрена обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан.

Ознакомиться с текстом закона можно здесь .