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23 декабря вступает в силу новая версия закона «О защите прав потребителей». Сдачи с подарочных сертификатов не будет. Что еще нового?
19.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Отношения между продавцом и покупателем всегда несли в себе скрытые угрозы друг другу. Чтобы бороться с хитрецами и жуликами (с обеих сторон), были написаны законы. Один из них — самый любимый потребителями — касается именно защиты их прав. Новая версия закона была опубликована 13 июня, а в это воскресенье вступает в силу.
Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик уточнила, что закон прошел все фильтры, услышал интересы бизнеса и потребителя, пережил общественное обсуждение.
В подарочных сертификатах сдачи не будет
Эту норму долго обсуждали, и даже
— Иногда случается (допускаю, по хитрости продавца), что невозможно выбрать товар, чтобы он соответствовал величине сертификата, потому приходится доплачивать, ведь сдачу не получить, — уточнила Инна Гаврильчик.
Если была отоварена часть сертификата, то на оставшиеся деньги можно купить товар в магазине в другое время. Магазин обязан обеспечить это право.
— Есть альтернатива — подарить деньги или сертификат. Сертификат дает перечень обязанностей с каждой стороны. Трижды подумайте: сертификат дарить или конверт с наличными, — уточнила Ирина Барышникова, замначальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ.
В целом по сертификатам разработано целое положение. Оно находится в процессе утверждения. По его требованию на сертификатах должны быть все контакты реализатора и исполнителя, включая номер телефона для справок, чтобы не было ситуации, когда сертификат есть, а что с ним делать — непонятно.
Также продавец сертификатов не вправе установить условия, сокращающие сроки действия сертификата. Например, обязанность активировать сертификат — это будет незаконно.
По истечении срока действия сертификата продавец вправе отказать в передаче товаров. При этом денежные средства возврату не подлежат.
Продажи через презентации в законе не прописаны
— Следует исходить из того, что презентации — это прямой контакт потребителя с продавцом. Продавец должен предоставить всю информацию о товаре, а потребитель внимательно относиться к тому, что подписывает. Мир усложняющих экономических отношений выдвигает ряд требований ко всем — быть внимательными и ответственными, — говорят в управлении МАРТ. — Момент с презентациями есть, к сожалению, потребители не читают то, что подписывают. Во-вторых, из тех обращений, которые мы видим, очевиден излишек доверия продавцам. Призываем всех быть критично настроенными. Даже если вам дали подарок — не чувствуйте себя обязанными и виновными, если что-то не купите.
Вот еще основные изменения в законе:
1. Те, кто продают товары дистанционно, обязаны указывать цену товара шрифтом, размер которого не меньше половины от самого крупного из рекламы или описания, которым продается товар.
2. Запрещено устанавливать разные цены в зависимости от того, платит покупатель наличными или безналичными деньгами.
3. Запрещено требовать предоставление паспорта у покупателя, который возвращает товар (кроме случаев, когда паспорт предъявлялся при покупке).
4. Предусматривается право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.
5. Через 30 дней после покупки потребитель вправе будет требовать замену или возврат товара в двух случаях: при выявлении существенного недостатка, при нарушении субъектом срока безвозмездного ремонта.
6. Предусматривается возможность увеличения с письменного согласия потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14 до 30 дней.
7. Если в течение двух месяцев потребитель товар не забрал (без уважительных причин) — он должен будет возместить расходы продавца за хранение.
8. Предусмотрена обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан.
Ознакомиться с текстом закона можно
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23 декабря вступает в силу новая версия закона «О защите прав потребителей». Сдачи с подарочных сертификатов не будет. Что еще нового?
Отношения между продавцом и покупателем всегда несли в себе скрытые угрозы друг другу. Чтобы бороться с хитрецами и жуликами (с обеих сторон), были написаны законы....
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