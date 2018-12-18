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Видеофакт. Школьница выбежала под машину в Барановичах
19.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошел вечером 17 декабря на улице Тимирязева, неподалеку от средней школы №7.
Скриншот видеозаписи происшествия на улице Тимерязева 17 декабря. Автор видео: Александр Довидович
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Инцидент произошел вечером 17 декабря на улице Тимирязева, неподалеку от средней школы №7. Скриншот видеозаписи происшествия на улице Тимерязева 17 декабря. Автор...
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