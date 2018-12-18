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УКС Бреста получил в Польше «Хрустальный кирпич»

19.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Строительное предприятие в седьмой раз завоевало высокую награду на международном конкурсе в Люблине.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61731.php

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Этот конкурс проходит ежегодно вот уже на протяжении 18 лет. Приз «Хрустальный кирпич» получает организация за лучшую строительную продукцию года. Как правило, в конкурсе участвуют предприятия Польши, а также пограничных регионов Беларуси и Украины.

Как рассказал директор предприятия Владимир Сморщёк, УКС Бреста участвует в конкурсе с 2006 года. За это время он шесть раз завоевывал столь высокую награду. В 2018-м году предприятие наградили «Хрустальным кирпичом» в седьмой раз.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61731.php

УКС Бреста получил в Польше «Хрустальный кирпич»


В этом году Брестчину на конкурсе представляли четыре объекта: Станция скорой медицинской помощи на улице Суворова, Музей железнодорожной техники, плавательный бассейн в санатории «Надзея» и новое здание налоговой инспекции, за которое УКС и удостоился почетной награды.

К слову, Гродно было представлено жилым домом, возведением которого занималась также брестская строительная организация – «Полесьежилстрой».

Всего в конкурсе в этом году приняли участие 36 объектов, 5 из них были белорусскими.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Строительное предприятие в седьмой раз завоевало высокую награду на международном конкурсе в Люблине. Этот конкурс проходит ежегодно вот уже на протяжении 18...
 
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