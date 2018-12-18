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УКС Бреста получил в Польше «Хрустальный кирпич»
19.12.2018 14:46 — Разное | Виртуальный Брест
Строительное предприятие в седьмой раз завоевало высокую награду на международном конкурсе в Люблине.
Бреста получил в Польше «Хрустальный кирпич»" alt="УКС Бреста получил в Польше «Хрустальный кирпич»">
Этот конкурс проходит ежегодно вот уже на протяжении 18 лет. Приз «Хрустальный кирпич» получает организация за лучшую строительную продукцию года. Как правило, в конкурсе участвуют предприятия Польши, а также пограничных регионов Беларуси и Украины.
Всего в конкурсе в этом году приняли участие 36 объектов, 5 из них были белорусскими.
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Строительное предприятие в седьмой раз завоевало высокую награду на международном конкурсе в Люблине. Этот конкурс проходит ежегодно вот уже на протяжении 18...
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