В Гродненской области при лобовом столкновении легковушек пострадали оба водителя

В Гродненской области на трассе М11 лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя. Об этом сообщили в ГАИ региона.





Авария произошла 18 декабря, около 09.00. По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot ехал со стороны Лиды в направлении Вороново. На закруглении дороги, обозначенном знаком «Опасный поворот», он частично выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Audi, которой управлял 26-летний житель Вороново.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы.







