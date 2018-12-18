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В Гродненской области при лобовом столкновении легковушек пострадали оба водителя
В Гродненской области на трассе М11 лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя. Об этом
Авария произошла 18 декабря, около 09.00. По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot ехал со стороны Лиды в направлении Вороново. На закруглении дороги, обозначенном знаком «Опасный поворот», он частично выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Audi, которой управлял 26-летний житель Вороново.
В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы.
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Авария произошла 18 декабря, около 09.00, на трассе М11.
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