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В Гродненской области при лобовом столкновении легковушек пострадали оба водителя

19.12.2018 14:28 — Разное | Tut.by  
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В Гродненской области на трассе М11 лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя. Об этом сообщили в ГАИ региона.


Авария произошла 18 декабря, около 09.00. По предварительной информации, 25-летний водитель Peugeot ехал со стороны Лиды в направлении Вороново. На закруглении дороги, обозначенном знаком «Опасный поворот», он частично выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Audi, которой управлял 26-летний житель Вороново.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы.



 
 
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