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Потепление? Парламент смягчил Уголовный кодекс по части экономических преступлений

19.12.2018 14:14 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 19 декабря, депутаты Палаты представителей усердно поработали: они приняли бюджет на 2019 год, либерализовали экономические статьи Уголовного кодекса, ввели ответственность за пропаганду суицида и решили пока что не рассматривать смягчение наказания по «наркотической» 328-й статье, пишет TUT.by.

Приняли бюджет на 2019 год

Депутаты приняли бюджет за два дня − 18 декабря в первом чтении и 19 декабря во втором, пишет БелТА. Доходы по проекту планируется в размере 23,6 миллиардов рублей. Основные источники дохода − НДС, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. Расходы планируются в размере 21,9 миллиарда рублей. Профицит составит 1,7 миллиарда. Там учтены последствия налогового манёвра России.

Среди прочего, на 700 миллионов рублей больше, чем в 2018 году, выделят на Республиканский дорожный фонд. Половина поступлений госпошлины (145 миллионов) из фонда будет передаваться в местные бюджеты в виде субвенций. Увеличили расходы и на науку − в 2019 году ей дадут 284 миллиона рублей − рост на 12,7% в сравнении с 2018 годом.

В следующем году Беларуси надо погасить долг в размере 5,8 миллиардов рублей, причём 96% из них в валюте. На погашение части госдолга предлагают направить 2,8 миллиарда рублей в эквиваленте недолговых источников − вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты (около 627 миллионов долларов), доходы от перетаможки российской нефти (523 миллиона), остатки средств бюджета (около 213 миллионов рублей) для погашения долга в национальной валюте. 

Смягчение Уголовного кодекса

Депутаты решили декриминализировать те действия, которые не являются общественно опасными и которые не требуют привлечь нарушителей к уголовной ответственности. Так, теперь у силовиков будет немного меньше возможностей конфисковывать имущество, а за нарушения, «совершаемые в рамках легальной экономической деятельности», наказывать будут менее строго.

Депутат Василий Чекан, представляя законопроект, отметил изменения в теме конфискации имущества: «В частности, речь идет об исключении из Уголовного кодекса наказания в виде общей конфискации, сохранив специальную конфискацию только в отношении имущества и доходов от преступной деятельности, орудий и средств преступления». Что касается уголовной ответственности, то депутаты декриминилизировали действия, не связанные с причинением реального ущерба, увеличили крупный и особо крупный размер ущерба, сократили сферу применения лишения свободы и изменили категории отдельных экономических преступлений. 

Чекан также отметил, что законопроект убирает ответственность руководителя за то, что внешнеторговый партнёр не соблюдает условия контракта. Изменена и статья 233 о незаконной деятельности − теперь уголовная ответственность настигнет только работающих без лицензии. Из Уголовного кодекса исключили статью 234 − лжепредпринимательство.

Пропаганда суицида

В Беларуси вводят уголовную ответственность за пропаганду самоубийства и ужесточают наказание за доведение до суицида и склонение к нему. Официально пропаганда суицида − это «умышленное распространение в любой форме информации в целях возбуждения у индивидуально неопределенного круга лиц решимости совершить самоубийство при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 145 и 146 УК [«Доведение до самоубийства», «Склонение к самоубийству»].

За такое нарушение могут наказать штрафом, а также исправительными работами, арестом или ограничением свободы на срок до двух лет. Если же пропаганда привела к самоубийству или попытку суицида, нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет − либо тюрьма на тот же срок. А если пропаганда довела до самоубийства двух и более человек, то тогда уже точно тюрьма − на срок от трёх до шести лет.

328-я статья

Парламент перенёс рассмотрение вопроса о смягчении «наркотической» 328-й статьи, пишет TUT.by. Василий Чекан сказал, что по этому вопросу «остались неснятые возражения принципиального характера некоторых госорганов» − их не устраивает предлагаемый нижний предел наказаний по частям второй и третьей статьи 328. «Также поступили в последнее время поступили предложения по смягчению уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков», − сказал Чекан.

По его словам, нужно более глубоко проработать этот вопрос. Изменение статьи рассмотрят в рамках другого законопроекта. «Сроки назвать пока трудно», − сказал спикер парламента Владимир Андрейченко. Чекан добавил, что предложения по смягчению 328-й не получилось согласовать с Верховным судом и МВД: «И буквально в пятницу нам поступил вопрос − а почему не включили по части четвертой изменения?»

Законопроект предлагал понизить границы по срокам за нарушение 328-й статьи. Но только тех её частей, которые связаны со сбытом наркотиков. Предлагалось за оборот с целью сбыта наказывать не на 5-8 лет, а на 3-8. В случае, если преступление совершила группа лиц, в крупном размере или ранее уже судимые за наркотики, то вместо 8-15 лет предлагалось понизить до 6-15. А за оборот без цели сбыта (то есть потребителям) наказание хотели оставить прежним − ограничение свободы на срок до пяти лет или тюрьма на срок от двух до пяти лет.

 
 
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Сегодня, 19 декабря, депутаты Палаты представителей усердно поработали: они приняли бюджет на 2019 год, либерализовали экономические статьи Уголовного кодекса,...
 
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