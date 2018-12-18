Депутаты не одобрили смягчение наказания за наркотики

Ответственность за распространение наркотиков по статье 328 УК депутаты не смягчили, поправки в эту статью не приняты, поэтому изъяты из законопроекта.

Об этом заявил член парламентской комиссии по национальной безопасности Василий Чекан на заседании нижней палаты 19 декабря.

По его словам, членам комиссии не удалось прийти к единому решению.

«Наша комиссия ни на одном из заседаний, ни на встрече с избирателями никогда не называет сроки. Кроме того, в последнее время нам начали поступать предложения о части 4 статьи 328. Кроме того, поступают предложения провести мониторинг ситуации с распространением наркотиков и ситуации с заключенными по этой статье. Возникает слишком много вопросов», - сказал депутат.

Ранее сообщалось, что в поправках в кодексы планировалось снизить нижний предел наказания по части 2 и 3 статьи 328.

Председатель палаты представителей Владимир Андрейченко отметил, что нет однозначного мнения об ответственности за распространение наркотиков. По его словам, число преступлений, связанных с наркотиками, уменьшается, но и количество наркотиков не растет.