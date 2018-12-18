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Болгария, Турция, Черногория, Египет, а теперь еще и Тунис. Куда полетим летом из Гродненского аэропорта

19.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В будущем теплом сезоне планируются чартерные рейсы в самые популярные курорты мира. Самолеты из Гродненского аэропорта полетят в болгарский Бургас, турецкую Анталию, египетский Шарм-эль-Шейх, а также в Тиват (Черногория) – эти рейсы гродненцы уже опробовали.  

Болгария, Турция, Черногория, Египет, а теперь еще и Тунис. Куда полетим летом из Гродненского аэропорта
 

В планах на лето–2019 новое направления Гродно-Тунис с приземлением в Энфиде. Об этом сообщил начальник Гродненского филиала ГП «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич. Он подчеркнул, что аэропорт постоянно развивается в плане чартерного сообщения. 

Болгария, Турция, Черногория, Египет, а теперь еще и Тунис. Куда полетим летом из Гродненского аэропорта
 

Даже зимой у гродненцев есть возможность слетать «на моря», минуя продолжительные трансферы к аэропортам. Сейчас из гродненской воздушной гавани по понедельникам и четвергам отправляются «крылатые машины» в  Хургаду, а по понедельникам и пятницам – в Шарм-эль-Шейх. На данных маршрутах эксплуатируются самолеты Боинг-737 на 148 и 126 пассажирских мест. 

 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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В будущем теплом сезоне планируются чартерные рейсы в самые популярные курорты мира. Самолеты из Гродненского аэропорта полетят в болгарский Бургас, турецкую...
 
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