Болгария, Турция, Черногория, Египет, а теперь еще и Тунис. Куда полетим летом из Гродненского аэропорта

В будущем теплом сезоне планируются чартерные рейсы в самые популярные курорты мира. Самолеты из Гродненского аэропорта полетят в болгарский Бургас, турецкую Анталию, египетский Шарм-эль-Шейх, а также в Тиват (Черногория) – эти рейсы гродненцы уже опробовали.









В планах на лето–2019 новое направления Гродно-Тунис с приземлением в Энфиде. Об этом сообщил начальник Гродненского филиала ГП «Белаэронавигация» Анатолий Купрашевич. Он подчеркнул, что аэропорт постоянно развивается в плане чартерного сообщения.









Даже зимой у гродненцев есть возможность слетать «на моря», минуя продолжительные трансферы к аэропортам. Сейчас из гродненской воздушной гавани по понедельникам и четвергам отправляются «крылатые машины» в Хургаду, а по понедельникам и пятницам – в Шарм-эль-Шейх. На данных маршрутах эксплуатируются самолеты Боинг-737 на 148 и 126 пассажирских мест.



