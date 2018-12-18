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«Как вернуть советские вклады? Забрать их у толстосумов и раздать старикам»

19.12.2018 14:54 — Разное | Аргументы и факты  
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«Как вернуть советские вклады? Забрать их у толстосумов и раздать старикам»
АиФ

Прочитал в «АиФ» статью «Несгораемая сумма» о том, как можно компенсировать вклады времен СССР.

«Как вернуть советские вклады? Забрать их у толстосумов и раздать старикам» Несгораемая сумма. Как можно компенсировать вклады времен СССР

Мы с женой всю свою жизнь без достатка прожили, воспитали детей, выучили их. Мы, два инженера, под старость решили накопить денег и положили 5 тысяч советских рублей на 5 лет под 40%. Думали: выйдем на пенсию, а эти деньги приумножатся. Государство гарантировало их сохранность и выдачу по первому требованию. Но почему-то этого не сделало. Пробовали снять все деньги, но нам не дали.

Власти не знают, как вернуть людям советские вклады? Это очень просто: забрать их у толстосумов и раздать старикам. Мне уже за 80 лет, я пережил Великую Отечественную войну, голод. 7 лет назад похоронил жену, дети разъехались. Надо ремонтировать дом: заменить крышу, утеплить его внутри, так как зимой дома холодно, а я инвалид II группы, у меня астма. Государство находит средства на строительство дворцов, спортивных объектов, так почему бы, хотя бы по частям, не возвращать вклады людям?

В. Ионов, Мозырь

 
 
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АиФ Прочитал в «АиФ» статью «Несгораемая сумма» о том, как можно компенсировать вклады времен СССР. ...
 
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