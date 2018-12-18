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Футболисты «Беллакт» попробуют реабилитироваться за разгром в Росси
19.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
В ближайшие выходные пройдет очередной, пятый тур чемпионата Гродненской области по мини-футболу.
23 декабря в стенах спортзала волковысской средней школы № 7 «Беллакт» попробует реабилитироваться в глазах своих болельщиков за крупный проигрыш красносельскому «Цементнику» на выезде в матче
Часом позже «Цементник» на выезде в Квасовке померяется силами с «ПК им. В.И. Кремко».
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В ближайшие выходные пройдет очередной, пятый тур чемпионата Гродненской области по мини-футболу. 23 декабря в стенах спортзала...
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