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Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме работы не позднее чем за 5 дней

19.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме работы не позднее чем за 5 дней

Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме их работы не позднее чем за 5 дней. Данная норма содержится в проекте документа, разработанного Министерством антимонопольного регулирования и торговли, сообщила сегодня в пресс-центре БЕЛТА начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

"Под обновленный закон о защите прав потребителей Министерству антимонопольного регулирования и торговли было поручено разработать проекты постановлений Совета Министров и МАРТ, которые будут уточнять, детализировать вопросы, нашедшие отражение в законе, - пояснила представитель ведомства. - В частности, нами разработан проект постановления Совмина, который утверждает положение о порядке информирования потребителей о временном изменении режима работы".

По словам Инны Гаврильчик, речь идет о пятидневном сроке. При этом, если приостановление работы объекта производится по предписанию контролирующих органов, либо по техническим причинам, не зависящим от продавца, информирование должно производиться незамедлительно.

Не позднее 5 дней также предусматривается информирование об изменении режима работы продавца, который осуществляет работу без торгового объекта (например, интернет-магазины). В данном случае потребители должны быть проинформированы посредством сайтов.


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Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
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