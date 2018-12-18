Солигорская поликлиника №2 станет межрайонной





На прошлой неделе в Солигорске открыла свои двери новая поликлиника №2, рассчитанная на 400 посещений в смену.

Как пишет МЛЫН.BY, на данный момент в поликлинике функционируют шесть отделений: два терапевтических, рентгенологическое, хирургическое, консультативно-диагностическое, отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. Открылись лаборатория, кардиологический, эндокринологический и онкологический кабинеты, в ближайшее время откроются кабинеты УЗИ и эндоскопической диагностики, ожидается поступление нового маммографа и пантомографа.

В перспективе новая солигорская поликлиника станет межрайонной и будет обслуживать шесть районов юга Минской области — Слуцкий, Любанский, Стародорожский, Копыльский, Несвижский и Клецкий. То есть за некоторыми медицинскими услугами случчанам теперь не обязательно будет ездить в Минск.

Система здравоохранения Минской области продолжает модернизироваться в 4 крупных территориальных центра: южный, восточный, западный и центральный. В таких центрах для большей доступности разместят высокотехнологичное оборудование и медицинские кадры, сообщает Беларусь-1.



Slutsk-Gorod.by