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Солигорская поликлиника №2 станет межрайонной
19.12.2018 — Разное | Слуцк Город
На прошлой неделе в Солигорске открыла свои двери новая поликлиника №2, рассчитанная на 400 посещений в смену.
Как
В перспективе новая солигорская поликлиника станет межрайонной и будет обслуживать шесть районов юга Минской области — Слуцкий, Любанский, Стародорожский, Копыльский, Несвижский и Клецкий. То есть за некоторыми медицинскими услугами случчанам теперь не обязательно будет ездить в Минск.
Система здравоохранения Минской области продолжает модернизироваться в 4 крупных территориальных центра: южный, восточный, западный и центральный. В таких центрах для большей доступности разместят высокотехнологичное оборудование и медицинские кадры,
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В перспективе новая солигорская поликлиника станет межрайонной. То есть за некоторыми медицинскими услугами случчанам теперь не обязательно будет ездить в...
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