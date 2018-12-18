ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Солигорская поликлиника №2 станет межрайонной

19.12.2018 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Солигорская поликлиника №2 станет межрайонной

На прошлой неделе в Солигорске открыла свои двери новая поликлиника №2, рассчитанная на 400 посещений в смену.

Как пишет МЛЫН.BY, на данный момент в поликлинике функционируют шесть отделений: два терапевтических, рентгенологическое, хирургическое, консультативно-диагностическое, отделение медицинской реабилитации и физиотерапии. Открылись лаборатория, кардиологический, эндокринологический и онкологический кабинеты, в ближайшее время откроются кабинеты УЗИ и эндоскопической диагностики, ожидается поступление нового маммографа и пантомографа.

В перспективе новая солигорская поликлиника станет межрайонной и будет обслуживать шесть районов юга Минской области Слуцкий, Любанский, Стародорожский, Копыльский, Несвижский и Клецкий. То есть за некоторыми медицинскими услугами случчанам теперь не обязательно будет ездить в Минск

Система здравоохранения Минской области продолжает модернизироваться в 4 крупных территориальных центра: южный, восточный, западный и центральный. В таких центрах для большей доступности разместят высокотехнологичное оборудование и медицинские кадры, сообщает Беларусь-1. 


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В перспективе новая солигорская поликлиника станет межрайонной. То есть за некоторыми медицинскими услугами случчанам теперь не обязательно будет ездить в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Магазины должны будут оповестить потребителей об изменениях в режиме работы не позднее чем за 5 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика