С четверга подорожает проезд в солигорских маршрутках





С четверга, 20 декабря, подорожают услуги частных перевозчиков по маршруту Солигорск-Минск-Солигорск, сообщает «Электронный Солигорск».

Стоимость одной поездки как с регулярными перевозчиками, так и с нерегулярным, возрастет с 6 до 8 рублей.

Как сообщили сайту SlutskGorod представители компаний, стоимость проезда Слуцк-Минск-Слуцк пока не изменится.

Между тем, в Беларуси продолжает дорожать автомобильное топливо. С начала года цены на 95-й бензин и дизельное топливо выросли уже почти на 30%.



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