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С четверга подорожает проезд в солигорских маршрутках
19.12.2018 — Разное | Слуцк Город
С четверга, 20 декабря, подорожают услуги частных перевозчиков по маршруту Солигорск-Минск-Солигорск,
Стоимость одной поездки как с регулярными перевозчиками, так и с нерегулярным, возрастет с 6 до 8 рублей.
Как сообщили сайту SlutskGorod представители компаний, стоимость проезда Слуцк-Минск-Слуцк пока не изменится.
Между тем, в Беларуси
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С четверга, 20 декабря, подорожают услуги частных перевозчиков по маршруту Солигорск-Минск-Солигорск, сообщает издание «Электронный Солигорск».
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