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За гибель тракториста в Солигорске перед судом ответят должностные лица
19.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Солигорским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 303 УК РБ о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом
Трагический случай произошел в октябре 2017 года на строительном объекте в п. Заозерный Солигорского района при выполнении работ по отводу поверхностных вод. 56-летний тракторист мелиоративного предприятия, управляя краном-манипулятором, зацепил стрелой линию электропередачи и был смертельно поражен электрическим током.
За время расследования допрошены работники и должностные лица, проведены обыски, выемки, изучена нормативная документация, получены заключения экспертиз. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены начальник участка, главный и ведущий инженеры мелиоративных работ и строительства предприятия «Солигорское ПМС».
Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
С целью устранения выявленных следствием нарушений законодательства направлено представление в компетентные органы с требованием принять меры по совершенствованию деятельности, касающейся вопросов охраны труда.
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Солигорским РОСК завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 303 УК РБ о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности...
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