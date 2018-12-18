За гибель тракториста в Солигорске перед судом ответят должностные лица





Солигорским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 303 УК РБ о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трагический случай произошел в октябре 2017 года на строительном объекте в п. Заозерный Солигорского района при выполнении работ по отводу поверхностных вод. 56-летний тракторист мелиоративного предприятия, управляя краном-манипулятором, зацепил стрелой линию электропередачи и был смертельно поражен электрическим током.

За время расследования допрошены работники и должностные лица, проведены обыски, выемки, изучена нормативная документация, получены заключения экспертиз. К материалам уголовного дела приобщены результаты специального расследования Слуцкого межрайонного отдела Минского областного управления Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.

Следствием установлено, что обстоятельствами, способствовавшими происшествию, явились ненадлежащее исполнение руководителями и специалистами обязанностей при осуществлении контроля за проведением строительно-монтажных работ в опасной зоне, формальный подход к соблюдению требований по охране труда.

В качестве обвиняемых по уголовному делу привлечены начальник участка, главный и ведущий инженеры мелиоративных работ и строительства предприятия «Солигорское ПМС».

Установлено, что указанные должностные лица действовали в нарушение требований техники безопасности. С учетом специфики объекта должным образом не организовали и не проконтролировали безопасное проведение строительно-монтажных работ в охранной зоне кабельно-воздушной линии, а также допустили к управлению краном тракториста, не обученного в установленном порядке, не имеющего наряд-допуск.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

С целью устранения выявленных следствием нарушений законодательства направлено представление в компетентные органы с требованием принять меры по совершенствованию деятельности, касающейся вопросов охраны труда.