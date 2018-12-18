ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

253 спортсмена получат стипендии Президентского спортивного клуба. Средняя выплата - 7500 рублей в год

19.12.2018 15:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета 19 декабря прошла церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского спортивного клуба. 253 стипендиата из числа наиболее перспективных спортсменов и тренеров будут получать заслуженные выплаты в 2019 году, сообщает sportclub.by.


По традиции отметим наиболее успешных стипендиатов 2018 года, которые сделали качественный шаг вперед. Евгений Королек в своей коронной велодисциплине на треке «скрэтч» стал чемпионом мира. Таким же громким титулом обзавелся и гребец на каноэ Глеб Солодуха. На чемпионате Европы по легкой атлетике стипендиаты клуба собрали полную коллекцию медалей: десятиборец Виталий Жук занял третье место, Максим Недосеков дотянулся до второго места в прыжках в высоту, а бегунья Эльвира Герман стала самой быстрой на дистанции 100 метров с барьерами.

Вышеперечисленные спортсмены вошли в элиту белорусского спорта. В связи с этим выплаты стипендий Президентского спортивного клуба, которые они получали на протяжении нескольких лет, завершились. Но около трети из стипендиатов уходящего года продолжат получать выплаты и в году наступающем. Большинство из них смогли улучшить или подтвердить свои прошлогодние результаты, показанные на юниорском и молодежном уровне.


Места стипендиатов, перешедших на более высокий уровень, заняли не менее перспективные спортсмены. Так в этом году самой молодой стипендиаткой в истории проекта стала восьмилетняя шахматистка Екатерина Зубковская, покорившая высшую ступень пьедестала на чемпионате мира и чемпионате Европы в своем возрасте.


Также среди стипендиатов 2019 года: двукратный чемпион Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе дзюдоист Артем Колосов, чемпион мира среди юношей батутист Станислав Яскевич, чемпионка мира среди юниоров легкоатлетка Карина Таранда, чемпионы Европы среди молодежи таэквондист Артем Плонис и борец-вольник Денис Хроменков, обладательницы теннисного Кубка Европы среди девушек в парном разряде Виктория Канапацкая и Яна Колодынска.

Средний размер стипендии составит около 7 500 белорусских рублей в год. При этом у каждого спортсмена размер стипендии будет разный. Он зависит от занятого им места, уровня соревнований и достигнутого прогресса. Стипендия будет выплачиваться спортсменам и тренерам на протяжении года ежемесячными выплатами, начиная с января 2019 года. Общая сумма всех выплат на 2019 год составит 1 894 260 рублей.

Стипендии Президентского спортивного клуба выплачиваются уже на протяжении 13 лет. Проект ставит целью поддержку молодых перспективных спортсменов и тренеров для их успешного перехода во взрослый спорт.

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета 19 декабря прошла церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского спортивного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Польские моряки освобождены из плена нигерийских пиратов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика