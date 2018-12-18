253 спортсмена получат стипендии Президентского спортивного клуба. Средняя выплата - 7500 рублей в год

В зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета 19 декабря прошла церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского спортивного клуба. 253 стипендиата из числа наиболее перспективных спортсменов и тренеров будут получать заслуженные выплаты в 2019 году, сообщает sportclub.by .





По традиции отметим наиболее успешных стипендиатов 2018 года, которые сделали качественный шаг вперед. Евгений Королек в своей коронной велодисциплине на треке «скрэтч» стал чемпионом мира. Таким же громким титулом обзавелся и гребец на каноэ Глеб Солодуха. На чемпионате Европы по легкой атлетике стипендиаты клуба собрали полную коллекцию медалей: десятиборец Виталий Жук занял третье место, Максим Недосеков дотянулся до второго места в прыжках в высоту, а бегунья Эльвира Герман стала самой быстрой на дистанции 100 метров с барьерами.

Вышеперечисленные спортсмены вошли в элиту белорусского спорта. В связи с этим выплаты стипендий Президентского спортивного клуба, которые они получали на протяжении нескольких лет, завершились. Но около трети из стипендиатов уходящего года продолжат получать выплаты и в году наступающем. Большинство из них смогли улучшить или подтвердить свои прошлогодние результаты, показанные на юниорском и молодежном уровне.





Места стипендиатов, перешедших на более высокий уровень, заняли не менее перспективные спортсмены. Так в этом году самой молодой стипендиаткой в истории проекта стала восьмилетняя шахматистка Екатерина Зубковская, покорившая высшую ступень пьедестала на чемпионате мира и чемпионате Европы в своем возрасте.





Также среди стипендиатов 2019 года: двукратный чемпион Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе дзюдоист Артем Колосов, чемпион мира среди юношей батутист Станислав Яскевич, чемпионка мира среди юниоров легкоатлетка Карина Таранда, чемпионы Европы среди молодежи таэквондист Артем Плонис и борец-вольник Денис Хроменков, обладательницы теннисного Кубка Европы среди девушек в парном разряде Виктория Канапацкая и Яна Колодынска.

Средний размер стипендии составит около 7 500 белорусских рублей в год. При этом у каждого спортсмена размер стипендии будет разный. Он зависит от занятого им места, уровня соревнований и достигнутого прогресса. Стипендия будет выплачиваться спортсменам и тренерам на протяжении года ежемесячными выплатами, начиная с января 2019 года. Общая сумма всех выплат на 2019 год составит 1 894 260 рублей.

Стипендии Президентского спортивного клуба выплачиваются уже на протяжении 13 лет. Проект ставит целью поддержку молодых перспективных спортсменов и тренеров для их успешного перехода во взрослый спорт.