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253 спортсмена получат стипендии Президентского спортивного клуба. Средняя выплата - 7500 рублей в год
В зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета 19 декабря прошла церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского спортивного клуба.
По традиции отметим наиболее успешных стипендиатов 2018 года, которые сделали качественный шаг вперед. Евгений Королек в своей коронной велодисциплине на треке «скрэтч» стал чемпионом мира. Таким же громким титулом обзавелся и гребец на каноэ Глеб Солодуха. На чемпионате Европы по легкой атлетике стипендиаты клуба собрали полную коллекцию медалей: десятиборец Виталий Жук занял третье место, Максим Недосеков дотянулся до второго места в прыжках в высоту, а бегунья Эльвира Герман стала самой быстрой на дистанции 100 метров с барьерами.
Вышеперечисленные спортсмены вошли в элиту белорусского спорта. В связи с этим выплаты стипендий Президентского спортивного клуба, которые они получали на протяжении нескольких лет, завершились. Но около трети из стипендиатов уходящего года продолжат получать выплаты и в году наступающем. Большинство из них смогли улучшить или подтвердить свои прошлогодние результаты, показанные на юниорском и молодежном уровне.
Места стипендиатов, перешедших на более высокий уровень, заняли не менее перспективные спортсмены. Так в этом году самой молодой стипендиаткой в истории проекта стала восьмилетняя шахматистка Екатерина Зубковская, покорившая высшую ступень пьедестала на чемпионате мира и чемпионате Европы в своем возрасте.
Также среди стипендиатов 2019 года: двукратный чемпион Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе дзюдоист Артем Колосов, чемпион мира среди юношей батутист Станислав Яскевич, чемпионка мира среди юниоров легкоатлетка Карина Таранда, чемпионы Европы среди молодежи таэквондист Артем Плонис и борец-вольник Денис Хроменков, обладательницы теннисного Кубка Европы среди девушек в парном разряде Виктория Канапацкая и Яна Колодынска.
Средний размер стипендии составит около 7 500 белорусских рублей в год. При этом у каждого спортсмена размер стипендии будет разный. Он зависит от занятого им места, уровня соревнований и достигнутого прогресса. Стипендия будет выплачиваться спортсменам и тренерам на протяжении года ежемесячными выплатами, начиная с января 2019 года. Общая сумма всех выплат на 2019 год составит 1 894 260 рублей.
Стипендии Президентского спортивного клуба выплачиваются уже на протяжении 13 лет. Проект ставит целью поддержку молодых перспективных спортсменов и тренеров для их успешного перехода во взрослый спорт.
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253 спортсмена получат стипендии Президентского спортивного клуба. Средняя выплата - 7500 рублей в год
В зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета 19 декабря прошла церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского спортивного...
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