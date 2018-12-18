Минфин продолжит совершенствовать налоговое законодательство





Министерство финансов Беларуси настроено на дальнейшее совершенствование налогового законодательства, планирует создать общественно-консультативный совет, сообщил глава ведомства Максим Ермолович.

"Мы планируем создание при министерстве финансов общественно-консультативного совета по налоговой политике. И в рамках данного совета на регулярной основе рассматривать совместно с бизнес-сообществом предложения по совершенствованию налогового законодательства", - сказал Максим Ермолович, пишет interfax.by .

Как отметил министр, необходимо будет проанализировать правоприменительную практику по новой редакции Налогового кодекса, "учитывая, что пакет новшеств достаточно большой и в значительной степени эффективность его применения будет зависеть от совершенно конкретных работников налоговых и финансовых органов, бухгалтеров предприятий".

Ермолович отметил, что стоит также задача по дальнейшему совершенствованию правил налогообложения физических и юридических лиц.

"В рамках общественно-консультативного совета будем разрабатывать новый пакет мер, направленный на совершенствование налогового законодательства, если потребуется - и внесение изменений в Налоговый кодекс", - продолжил министр.

Он обратил внимание, что "сложность этой работы заключается в том, что мы уже в части совершенствования и упрощения добились, по моей оценке, достаточно значительных результатов".

По словам Ермоловича, в дальнейшем совершенствование налогового законодательства будет осуществляться по двум направлениям: будут вырабатываться предложения по дальнейшему снижению налоговой нагрузки на бизнес и одновременно проводиться ревизия налоговых льгот и преференций, налоговых режимов, которые действуют в стране.