ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Любовника-вымогателя задержали в Полоцке

19.12.2018 15:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Житель Полоцка приглашал на свидание женщин, интимную часть процесса снимал на видео, а затем требовал у своих партнерш деньги под угрозой распространения пикантного видео. О судьбе предприимчивого любовника-вымогателя рассказал новополоцкий телеканал "Вектор ТВ".

"На интернет-ресурсе знакомился с женщинами, после чего приглашал их к себе в гости, где вступал с ними в интимную связь. Снимал на имеющиеся у него гаджеты все происходящее. И под предлогом распространения указанных сведений вымогал у женщин денежные средства", – рассказал оперативный сотрудник УГРО Полоцкого РОВД.

Цена вопроса была от 400 до 500 рублей. Причем выкупить видео можно было, расплатившись не только деньгами, но и золотом или другими ценными вещами.

"По данному факту возбуждено 10 уголовных дел по статье 208 "Вымогательство" УК РБ и три факта по статьей 209 УК – это "Мошенничество", – добавила официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.

Мужчина задержан, а следователи пытаются установить других жертв. В правоохранительных органах полагают, что фактов вымогательства могло быть больше.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Полоцка приглашал на свидание женщин, интимную часть процесса снимал на видео, а затем требовал у своих партнерш деньги под угрозой распространения...
 
Новости дня
Новости разные
 
Интенсив Дамира Халилова #SMM 2019 пройдет в Минске 15 февраля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика