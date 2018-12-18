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Любовника-вымогателя задержали в Полоцке
Житель Полоцка приглашал на свидание женщин, интимную часть процесса снимал на видео, а затем требовал у своих партнерш деньги под угрозой распространения пикантного видео. О судьбе предприимчивого любовника-вымогателя рассказал новополоцкий телеканал "Вектор ТВ".
"На интернет-ресурсе знакомился с женщинами, после чего приглашал их к себе в гости, где вступал с ними в интимную связь. Снимал на имеющиеся у него гаджеты все происходящее. И под предлогом распространения указанных сведений вымогал у женщин денежные средства", – рассказал оперативный сотрудник УГРО Полоцкого РОВД.
Цена вопроса была от 400 до 500 рублей. Причем выкупить видео можно было, расплатившись не только деньгами, но и золотом или другими ценными вещами.
"По данному факту возбуждено 10 уголовных дел по статье 208 "Вымогательство" УК РБ и три факта по статьей 209 УК – это "Мошенничество", – добавила официальный представитель Полоцкого РОВД Юлия Зайцева.
Мужчина задержан, а следователи пытаются установить других жертв. В правоохранительных органах полагают, что фактов вымогательства могло быть больше.
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Житель Полоцка приглашал на свидание женщин, интимную часть процесса снимал на видео, а затем требовал у своих партнерш деньги под угрозой распространения...
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