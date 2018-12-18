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Под Гродно появится логистический контейнерный терминал

19.12.2018 15:32 — Разное | Партизан  
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ООО "ЗападТрансГраница" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" с проектом, который предусматривает строительство контейнерного терминала.

Терминал будет специализироваться на перегрузке контейнеров с широкой на узкую железнодорожную колею. Оборудование терминала позволит организовать хранение контейнеров (порожних и с грузами) как под открытым небом, так и внутри складских помещений, а также их перегрузку на автомобильный транспорт. Доля услуг, оказываемых на экспорт, планируется на уровне 70%.

Логистический комплекс будет включать железнодорожные пути, складской корпус, контейнерную площадку, административное здание, автомобильную дорогу и проезды, инженерные сооружения и коммуникации для обеспечения производственного процесса.

"Компания "ЗападТрансГраница" стала четвертым резидентом СЭЗ "Гродноинвест" в сфере логистики, зарегистрированным в 2018 году. Ранее резидентами стали ООО "СИГИКОП Логистическая компания - Гродно", ООО "ОТ Логистик Бел", СОАО "Виларис". Все они участники проекта по созданию мультимодального центра логистики на границе Европейского и Евразийского экономического союзов.

 
Теги: Гродно
 
 
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ООО "ЗападТрансГраница" зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" с проектом, который предусматривает строительство контейнерного терминала.
 
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