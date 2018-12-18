Польские моряки освобождены из плена нигерийских пиратов

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович поблагодарил всех участников кампании по освобождению моряков.





«Мы очень рады, что они могут вернуться домой и на праздники будут со своими семьями. МИД координировал работу межминистерской группы и вел переговоры, но я хочу в особенности поблагодарить судовладельца за эффективные действия, а также нигерийские власти за сотрудничество, которое привело к положительному финалу в этой ситуации», - отметил Яцек Чапутович.





Напомним, 29 октября стало известно, что у берегов Нигерии пираты захватили в заложники 11 членов экипажа судна Sky Pomerania, 9 из которых – поляки.