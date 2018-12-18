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Польские моряки освобождены из плена нигерийских пиратов
Члены экипажа корабля Pomerenia Sky, похищенного в конце октября у берегов Нигерии, освобождены. Об этом сообщил МИД Польши. Все моряки, включая восьмерых поляков и одного украинца, находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи.
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович поблагодарил всех участников кампании по освобождению моряков.
«Мы очень рады, что они могут вернуться домой и на праздники будут со своими семьями. МИД координировал работу межминистерской группы и вел переговоры, но я хочу в особенности поблагодарить судовладельца за эффективные действия, а также нигерийские власти за сотрудничество, которое привело к положительному финалу в этой ситуации», - отметил Яцек Чапутович.
Напомним, 29 октября стало известно, что у берегов Нигерии пираты захватили в заложники 11 членов экипажа судна Sky Pomerania, 9 из которых – поляки.
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Члены экипажа корабля Pomerenia Sky, похищенного в конце октября у берегов Нигерии, освобождены. Об этом сообщил МИД Польши. Все моряки, включая восьмерых поляков и...
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