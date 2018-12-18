Эксперты: Сотрудничество Беларуси и Украины упирается в безопасность

Его организаторами стали экспертная инициатива «Минский диалог», посольство Украины в Республике Беларусь, Совет по внешней политике «Украинская призма», Центр европейских исследований им. Вильфреда Мартенса по европейской политике и Фонд им. Конрада Аденауэра.





Необходимость стратегического понимания





Как отметил в ходе прошедшей вечером дискуссии руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман, во время форума неоднократно звучала констатация, что наши страны обречены жить вместе.





Действительно, у Украины и Беларуси существует структурная связка, которая вне зависимости от политического момента, от персон президентов, способствует развитию взаимоотношений между странами. Это, на взгляд Евгения Прейгермана, позитивный фактор.





«Но для того, чтобы этот хороший фактор использовать по максимуму, нам важно иметь стратегический подход. Нам нужна некая ментальная карта в голове, которая позволит друг к другу относиться стратегически, понимать, какие есть у наших партнеров основания для принятия тех или иных внутренних и внешнеполитических решений. Особенно в области безопасности», - отметил Евгений Прейгерман.





По его словам, в белорусско-украинских отношениях есть два уровня. Первый – высший президентский, на котором, несмотря на сменяемость в Украине президентов, общий язык находится всегда. Второй – уровень общественной и даже экспертной дискуссии, на котором ведутся жаркие споры. Вопрос заключается в том, как эти два уровня свести к общему знаменателю, ведь общественное сознание, медийное восприятие отношений очень важно.





Кроме того, Евгений Прейгерман напомнил, что при принятии тех или иных внешнеполитических решений не стоит забывать про собственные интересы Беларуси.





Отставание в социальном времени?





Эксперт украинского Института мировой политики Евгений Магда обратил внимание, что белорусско-украинские отношения нельзя воспринимать как нечто статичное и обновления в них необходимы постоянно. Вместе с тем, по его словам, если рассматривать Беларусь в категории социального времени, то страна находится в периоде между 2010-м – 2013-м годами.





«История повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Мы не знаем, как она повторится в Беларуси. Украина может только по-дружески транслировать свой опыт противостояния с Россией, свои наработки, идеи, мысли. Мы от этого, безусловно, не отказываемся», - сообщил Евгений Магда.





Однако, на его взгляд, в двусторонних белорусско-украинских отношениях не хватает контактов.









Проблема безопасности





В свою очередь глава Совета внешней политики аналитического центра «Украинская призма» Геннадий Максак отметил позитивную динамику сотрудничества Украины и Беларуси по всем направлениям, кроме вопросов безопасности.





«Упираемся в безопасность. Я понимаю, что здесь мы двигаемся с разных позиций и нам необходим поиск общих знаменателей. Потому что очень сложно понять, к чему мы можем идти», - сказал Геннадий Максак.





Он также подчеркнул, что безопасность – это не только танки, это граница, это и информация. И первое, что надо сделать – наладить информационный обмен между Украиной и Беларусью. Чтобы о событиях в Украине в Беларуси узнавали не через призму российских телеканалов.





Вместе с тем белорусский независимый аналитик Александр Алесин пояснил, что военное союзничество России и Беларуси – исключительно оборонительное, что закреплено в соответствующих документах. А потому военной угрозы со стороны Беларуси украинцам бояться не следует.





Тем более, что попасть на территорию Беларуси российские войска могут лишь с разрешения властей страны. В противном случае это будет считаться как Минском, так и международным сообществом, актом военной агрессии.





Впрочем, судя по последовавшим комментариям других украинских экспертов, они не особенно поверили, что Россию способны остановить нормы, закрепленные в союзных документах.