«Внезапно обнаружили долг в 20 млн долларов». «Уралкалий» о деталях калийного «развода» с Беларусью

TUT.BY рассказала директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий» Марина Швецова. Заявление о признании экс-БКК (нынешний экспортер белорусского хлоркалия создан в другой правовой форме — ОАО «Белорусская калийная компания») банкротом подал кредитор компании, «Беларуськалий». О том, почему российский участник компании с таким подходом не согласен в интервьюрассказала директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»





— Последнее заседание суда по делу о банкротстве ЗАО «Белорусская калийная компания» состоялось 13 декабря. По его результатам было принято решение о введении в ЗАО БКК конкурсного производства. Вы согласны с этим решением?





— Да, к нашему сожалению, такое решение действительно было принято. Мы, в целом, не разделяем предложенный второй стороной подход — проведение судебного разбирательства в отношении ЗАО «БКК». Наша позиция была и есть — сохранить компанию и решать все связанные с ней проблемы, пока она находится в рабочем состоянии, пусть даже не активном на данный момент. Нам такой подход видится более плодотворным и результативным в сложившихся обстоятельствах.





— Долг ЗАО «БКК» на сумму порядка 20 млн долларов — когда и при каких обстоятельствах образовался? Он возник уже после принятия решения о прекращении совместных продаж?





— В 2015 году по решению акционеров ЗАО «БКК» был проведен финансовый и юридический аудит компании, однако только после возбуждения дела о банкротстве в 2018 году мы неожиданно обнаружили, что в результате отгрузок продукции ОАО «Беларуськалий» в адрес ЗАО «БКК» в 2015 году образовалась задолженность компании перед ОАО «Беларуськалий» в размере около 20 млн долларов.









— То есть, по вашей оценке, «Беларуськалий», не спрашивая второго акционера, продолжал отгружать продукцию через ЗАО «БКК»?





— Мы не можем комментировать экономическую целесообразность данных сделок, но они представляются странными и совершены без согласования с нами как акционером компании. Несогласованные действия второго крупного акционера привели в итоге к возникновению задолженности ЗАО «БКК», которая в свою очередь привела к началу банкротства компании.





— Судя по документам, опубликованным судом, у ЗАО «БКК» нет имущества. Как это возможно?





— Основным активом ЗАО «БКК» является дебиторская задолженность в размере около 7 млн долларов. Также управляющий установил наличие иных активов компании. Решение о ликвидации ЗАО «БКК» не позволит, по нашему мнению, эффективно взыскать дебиторс задолженность общества, так как должники — это иностранные компании — не будут заинтересованы в урегулировании вопроса дебиторской задолженности с компанией, с которой не предполагаются дальнейшие деловые отношения, и которая находится в процессе банкротства. Это приведет к потере как минимум более 2 миллионов долларов, что повлияет на сумму, которую получат акционеры ЗАО «БКК» и, как следствие, приведет к недополучению прибыли бюджетом Республики Беларусь.





— Что будет происходить дальше? Банкротство? Какова позиция «Уралкалия» по этому вопросу? Ранее вы ссылались на то, что должник не может быть признан банкротом в силу статьи 3 закона о банкротстве, так как является юридическим лицом, реализующим исключительное право государства на осуществление отдельных видов деятельности.





— Уралкалий придерживается позиции, согласно которой статья 3 закона Республики Беларусь о банкротстве не дает возможность признать ЗАО «БКК» банкротом, поскольку указом президента Республики Беларусь за компанией закреплено исключительное право внешней торговли калийными удобрениями. К сожалению, суды до настоящего времени такую позицию не разделяют. В конкурсном производстве управляющий проводит учет всего имущества и долгов должника, составляет отчет об имуществе должника. Кредиторы вправе предъявить свои требования для внесения соответствующей записи в реестр требований кредиторов. Управляющий разрабатывает либо план санации должника, либо план ликвидации должника, который предоставляется собранию кредиторов для утверждения. Затем план передается на утверждение в суд. 8 апреля 2019 г. в суде будет принято решение либо об открытии в отношении должника ликвидационного производства, либо о санации должника — если имеются реальные возможности для восстановления его платежеспособности. Мы надеемся, что акционерам удастся договориться и платежеспособность компании будет восстановлена.



