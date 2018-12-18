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Шок! Лукашенко хочет заставить поступивших вне конкурса студентов отрабатывать всю жизнь!
Продолжают всплывать скандальные подробности со вчерашнего "спортивного" совещания Лукашенко.
Во время совещания ректор Белорусского государственного университета физической культуры Сергей Репкин обратился к Александру Лукашенко с просьбой создать специализированные спортивные педагогические классы при некоторых школах.
«Я был в школах, где учатся [будущие] студенты-спортсмены. […] У спортсменов там средний балл — 8,1! Они мотивированы, [некоторые] понимают, что спортивных результатов у них не будет, но они готовы стать тренерами. Мы предлагаем, чтобы были педагогические спортивная классы, чтобы они проходили собеседование и поступали к нам [те, что] с высоким баллом», — заявил Репкин.
Сергей Репкин.
Лукашенко обратился к министру образования Карпенко с просьбой прокомментировать такое предложение. Тот отметил, что проблемы в этом нет, только, мол, если речь о преференции при поступлении, то «нужно будет внести изменения в правила приема».
Далее слово взял сам Лукашенко.
Лукашенко: Хорошо, только вы забыли сказать, что 10—15 лет после окончания вуза он обязательно, — а то и 20 — должен отработать.
Карпенко: Пять, пять лет, Александр Григорьевич.
Лукашенко: Маловато. А почему пять лет? Всю жизнь! Мы же устроили его в академию.
Карпенко: Сейчас по нормативке пять лет идет.
Лукашенко: Так это ничто. Если мы создаем преференции при поступлении… Надо записать, что на всю жизнь.
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Продолжают всплывать скандальные подробности со вчерашнего "спортивного" совещания Лукашенко.
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