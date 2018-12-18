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За счет чего в Беларуси растут зарплаты
- Данные Белстата о соотношении темпов роста заработных платы и темпов роста производительности труда свидетельствуют о том, что разница между этими двумя показателями достаточно быстро растет.
И за три квартала 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года темпы роста зарплаты составили 12,2%, а производительности труда - только 4,1%.
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Повышение зарплат в Беларуси происходит не благодаря экономическим факторам.
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