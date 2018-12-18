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Интенсив Дамира Халилова #SMM 2019 пройдет в Минске 15 февраля

19.12.2018 15:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Интенсив Дамира Халилова #SMM 2019 пройдет в Минске 15 февраля
Фото из открытых источников

«Если бизнеса нет в социальных сетях, его нет вовсе» - эта вчерашняя аксиома больше не работает. Сегодня нужно не просто быть в социальных сетях - важно эффективно использовать их для достижения рекламных, маркетинговых и других целей компании.

SMM - один из главных бизнес-инструментов, который помогает росту продаж и увеличению прибыли. Тренды в этой сфере меняются стремительно. Поэтому, прочитав даже 10 умных книг по теории SMM, вы рискуете остаться во вчерашнем дне, ни на йоту не приблизившись к заветному успеху.

Изучать SMM нужно на практике или, например, под руководством опытного практика. 

Интенсив Дамира Халилова #SMM 2019 пройдет в Минске 15 февраля
 

Одним из таких SMM-практиков является Дамир Халилов - владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR и эксперт №1 по SMM в России. Дамир работает в сфере интернет-маркетинга 15 лет и является основателем «Школы эффективного интернет-маркетинга». Среди его клиентов – крупные игроки рынка, чьи SMM-кампании «на слуху»: МТС, KFC, Sony Pictures, Pepsi, BenQ, Renault, Get Taxi, Балтика, «Доктор Борменталь», Банк «Санкт-Петербург» и многие другие.

В новом году у всех нас есть возможность присоединиться к сообществу успешных SMM-щиков! 15 февраля 2019 года в конференц-центре IBB пройдет интенсив Дамира Халилова #SMM2019. Ежегодно важнейшее событие в сфере SMM собирает более 300 участников. Тренды и новые форматы для социальных сетей, увеличение аудитории, рост продаж и отрыв от конкурентов – вот далеко не полный список вопросов, которые обсудят участники интенсива.

«Старые SMM-стратегии больше не работают. Нельзя игнорировать новейшие инструменты, которые будут определять эффективность продвижения в 2019 году, - прокомментировал соорганизатор интенсива #SMM2019 Дмитрий Костюкевич. – Стоит отметить, что Дамир Халилов - 100%-й практик своего дела, а поэтому говорит только по сути, четко, без «воды» и философских разговоров».

Интенсив Дамира Халилова #SMM 2019 пройдет в Минске 15 февраля
Дамир Халилов 

В ходе интенсива участники смогут разработать SMM-стратегию на весь год и получат пошаговую инструкцию ее внедрения. Дамир Халилов расскажет, как при работе с SMM не допускать многих ошибок и тем самым отказаться от ненужных затрат. Более того, у слушателей будет возможность получить годовую поддержку от эксперта – они ежемесячно будут общаться с Дамиром Халиловым, анализировать свою работу, исправлять ошибки и узнавать обо всех новых инструментах первыми в течение всего 2019 года.

Только раз в году более 300 человек смогут пройти интенсив #SMM2019 и получить план того, где и как нужно оказаться, чтобы «выжать» максимум для своего бизнеса из социальных сетей, повысить продажи и уйти в отрыв от конкурентов.

Когда: 15 февраля 2019 года, 9:00. – 18:00.

Где: конференц-центр IBB (г. Минск, пр-т Газеты Правда, 11), зал «Европа»

С программой форума можно ознакомиться на сайте.

 
Теги: Минск
 
 
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15 февраля 2019 года в Минске пройдет интенсив Дамира Халилова #SMM2019. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.
 
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