Певица Глюк'оZа прыгнула с балкона после измен любимого

Певица Глюк'оZа. Фото: www.globallookpress.com

Певица Глюк'оZа сделала эффектный трюк в клипе на песню "Фэншуй". Ролик артистка презентовала накануне, 18 декабря. В новой работе певица предстала в неожиданных образах. Сюжет прост: героиня, устав от многочисленных измен любимого, решает отомстить. Собственно, для этого Наталье и пришлось радикально преображаться и даже прыгать с четвертого этажа.Ради этого за две недели до съемок она прошла курс тренировок. Усилия Чистяковой-Ионовой не прошли зря, хотя работа оказалась крайне непростой.цитируют режиссера роликаК счастью, Наталья все сделала профессионально. К тому же была правильно выстроена работа.– заключил специалист.На своей официальной странице в Instagram Наталья Чистякова-Ионова выложила несколько нарезок видео, чтобы его оценили подписчики. Комментарии фанатов порадовали артистку.поблагодарила довольная Чистякова-Ионова.