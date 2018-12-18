ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Писатель Дмитрий Быков рассказал об испуганных белорусах

19.12.2018 15:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Дмитрий Быков
На прошлой неделе журналистская судьба занесла меня в Беларусь. Честно скажу: никогда я не видел страну такой испуганной.

Известный российский писать и поэт Дмитрий Быков в своей авторской колонке в "Собеседнике" поделился своими впечатлениями от поездки в Минск:

- Одной из главных тем недели стало возможное объединение Белоруссии с Россией в единое государство.

Удивительное дело: в Беларуси – или в Белоруссии, как мы привыкли, – никогда не было и тени враждебности к России, и сам Лукашенко воспринимался не столько как олицетворение независимости, сколько как ее противник. Но если наша власть по обыкновению «нажмет и сломает» – именно Лукашенко станет опорой местной самостоятельности.

Пока он считался последним диктатором Европы, мы могли на него оглядываться и думать, что у нас свобода. Но в эпоху позднего, посткрымского Путина Лукашенко оказался как минимум предпоследним диктатором, и теперь – несмотря на огромное число местных запретов, на проявления трагикомического самодурства и кастровский стиль – Александр Григорьевич чуть ли не оплот сопротивления русскому миру. Вокруг него готовы сплотиться даже оппозиционные интеллигенты – лишь бы не лечь под Россию и не оказаться под Путиным.

Сегодняшняя Россия добилась того, что от нее ждут сохранения путинского режима любой ценой: такой ценой представляется либо мировая война (ожидание которой стало устойчивым сюжетом западной журналистики), либо присоединение любой территории, которая позволяла бы Путину провозгласить новый территориальный статус РФ, изменить Конституцию, назначить себя царем. Даже если он в 2024 году или ранее собирается покинуть пост, в это никто не верит – ни оппозиция, ни соратники, ни соседи.

На прошлой неделе журналистская судьба занесла меня в Беларусь. Честно скажу: никогда я не видел страну такой испуганной. Она не хочет сливаться с нами даже при условии экономических льгот, даже по крымскому сценарию, при условии вкачивания в нее огромных сумм – в которые тоже, кстати, никто не верит.

И если даже слияние России с кроткой западной соседкой, как называл ее Солженицын, станет реальностью – вполне вероятно, что и большинство россиян вместо Путина захотят увидеть президентом именно Батьку.

Думаю, этот сценарий не приходит в головы тем, кто сегодня пытается продлить путинское правление путем переформатирования Союзного государства. А зря.
Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе журналистская судьба занесла меня в Беларусь. Честно скажу: никогда я не видел страну такой испуганной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год» приняли белорусские депутаты во втором чтении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика