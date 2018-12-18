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Белорус погиб в ДТП под Москвой
Гражданин Беларуси погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Московской области, сообщает посольство республики в Москве.
"Гражданин Беларуси погиб в результате ДТП на 245 км трассы А-108 на территории Московской области. Автомобиль "Шкода" совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем", - отметили в дипмиссии.
По ее информации, в настоящее время посольство предпринимает меры по информированию родственников.
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Гражданин Беларуси погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Московской области, сообщает посольство республики в Москве. "Гражданин Беларуси...
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