Чаще всего белорусы жалуются на жилищно-коммунальные услуги - МАРТ

Больше всего обращений в министерство антимонопольного регулирования и торговли, местные распорядительные и исполнительные органы с жалобами от граждан поступает на жилищно-коммунальные услуги, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик на пресс-конференции в Минске в среду.

На сферу ЖКХ в текущем году пришлось 43% от общего числа обращений. На втором месте, с 33%, - торговля, третьем - бытовые услуги, с 10%.

Представитель министерства отметила, что число обращений граждан растет - в 2016 году их было 345, в 2017 - 462, в 2018 - 490.

"Нельзя однозначно говорить о том, что этот рост связан с увеличением числа нарушений. Речь идет обо всех обращениях - и тех, по которым были выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей, и тех, по которым такие факты не были установлены", - подчеркнула И.Гаврильчик.

Она предположила, что рост количества обращений потребителей связан с повышением их правовой грамотности, информированностью о том, куда можно обращаться по вопросам защиты прав потребителей, а также с тем, что имеется возможность направить электронное обращение.