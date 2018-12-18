﻿ Чаще всего белорусы жалуются на жилищно-коммунальные услуги - МАРТ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чаще всего белорусы жалуются на жилищно-коммунальные услуги - МАРТ

19.12.2018 15:11 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Больше всего обращений в министерство антимонопольного регулирования и торговли, местные распорядительные и исполнительные органы с жалобами от граждан поступает на жилищно-коммунальные услуги, сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик на пресс-конференции в Минске в среду.

На сферу ЖКХ в текущем году пришлось 43% от общего числа обращений. На втором месте, с 33%, - торговля, третьем - бытовые услуги, с 10%.

Представитель министерства отметила, что число обращений граждан растет - в 2016 году их было 345, в 2017 - 462, в 2018 - 490. 

"Нельзя однозначно говорить о том, что этот рост связан с увеличением числа нарушений. Речь идет обо всех обращениях - и тех, по которым были выявлены нарушения законодательства о защите прав потребителей, и тех, по которым такие факты не были установлены", - подчеркнула И.Гаврильчик.

Она предположила, что рост количества обращений потребителей связан с повышением их правовой грамотности, информированностью о том, куда можно обращаться по вопросам защиты прав потребителей, а также с тем, что имеется возможность направить электронное обращение.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего обращений в министерство антимонопольного регулирования и торговли, местные распорядительные и исполнительные органы с жалобами от граждан...
 
Новости дня
Новости разные
 
Все сайты в России должны быть заблокированы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика