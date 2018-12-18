Сын генпрокурора РФ Чайки назначен зампредом экономического совета при российском после в Минске

Президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей Артем Чайка назначен заместителем председателя Экономического совета при после России в Беларуси Михаиле Бабиче, говорится в сообщении на сайте МКПП.

По информации конгресса, очередное заседание совета прошло накануне во вторник в посольстве России в Беларуси.

Как отметили в российском диппредставительстве, совет при после "призван содействовать обеспечению единой внешнеполитической линии Российской Федерации в области торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, продвижению экономических интересов России в Беларуси, в частности, развитию торгового, инвестиционного, валютно-финансового, научно-технического, а также других видов экономического и делового сотрудничества между странами".

Предполагается, что заседания совета будут проходить дважды в год.

А.Чайка - сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки.