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«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление

19.12.2018 15:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает свое путешествие по стране. 19 декабря к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с подарками и угощениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в отделении находится 59 детей.

«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление

«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление

Каждый год более 15 тысяч малышей, которые встречают зимние праздники в больничных палатах, получают подарки от Белорусского детского фонда. Его сотрудники уверены: это позволяет маленьким пациентам быстрее идти на поправку и не терять веру в чудеса.

«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление

Ирина Чернякова, заместитель директора Белорусского детского фонда:
Чтобы немножко создать им домашнюю атмосферу, потому что дети ждут волшебства. Мы приезжаем к ним в больницы с Дедом Морозом, со Снегурочкой, с персонажами сказочными – в общем, с тем, что дети ждут, и, конечно, с новогодними подарками.

«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление

В 2018 году акция пройдет во всех областях. Сотрудники фонда призывают и других не оставаться в стороне от добрых дел. Замечательными подарками для детей могут стать книги, игрушки, игры, краски, фломастеры, которые любой желающий может принести в представительство фонда.

Также поддержать акцию можно, перечислив на расчетный счет организации денежные средства, которые отправят на покупку новогодних подарков детям-сиротам, инвалидам и больным детям.
 
 
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Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает свое путешествие по стране. 19 декабря к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с...
 
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