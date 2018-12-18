|
«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление
Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает свое путешествие по стране. 19 декабря к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с подарками и угощениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в отделении находится 59 детей.
Каждый год более 15 тысяч малышей, которые встречают зимние праздники в больничных палатах, получают подарки от Белорусского детского фонда. Его сотрудники уверены: это позволяет маленьким пациентам быстрее идти на поправку и не терять веру в чудеса.
Ирина Чернякова, заместитель директора Белорусского детского фонда:
В 2018 году
Также поддержать акцию можно, перечислив на расчетный счет организации денежные средства, которые отправят на покупку новогодних подарков детям-сиротам, инвалидам и больным детям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Дети ждут волшебства». Маленьким пациентам РНПЦ хирургии подарили новогодние подарки и показали представление
Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжает свое путешествие по стране. 19 декабря к маленьким пациентам РНПЦ хирургии заглянули неожиданные гости – с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)