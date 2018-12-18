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Сергей Бочарников занял 3 место в индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU
Новости Беларуси. Биатлонист Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в Австрии.
Бочарников допустил один промах при стрельбе и финишировал с отставанием в 2 минуты 18 секунд от лидера. Победителем гонки стал француз Симон Фуркад, на второй строчке – Сиверт Баккен из Норвегии.
Остальные участники белорусской команды также показали хороший результат: Владимир Чепелин стал 12-ым, а Максим Воробей занял 21 место.
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Новости Беларуси. Биатлонист Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в Австрии. Бочарников допустил один...
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