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Сергей Бочарников занял 3 место в индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU

19.12.2018 15:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Биатлонист Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в Австрии.

Бочарников допустил один промах при стрельбе и финишировал с отставанием в 2 минуты 18 секунд от лидера. Победителем гонки стал француз Симон Фуркад, на второй строчке – Сиверт Баккен из Норвегии.

Сергей Бочарников занял 3 место в индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU
Фото: twitter.com/ibu_cup

Остальные участники белорусской команды также показали хороший результат: Владимир Чепелин стал 12-ым, а Максим Воробей занял 21 место.

На этапе Кубка мира в Хохфильцене белорусские биатлонистки финишировали пятыми (читать далее).
 
 
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Новости Беларуси. Биатлонист Сергей Бочарников занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в Австрии. Бочарников допустил один...
 
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