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Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

19.12.2018 15:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 19 декабря билеты на II Европейские игры поступили в открытую продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт был дан ровно в полдень.

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

Первый бумажный квиток приобрел спортивный талисман международных соревнований – Лисенок Лесик. Теперь в кассах официального билетного оператора ждут всех желающих посетить состязания.

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

Напомним, с 1 декабря квитки на все соревнования, а также на церемонии открытия и закрытия спортивного форума можно приобрести в интернете.

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

Максим Кошкалда, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:
Билеты целиком и полностью олицетворяет тот бренд, идею, которая заложена во II Европейских играх.

Это наше решение – вытинанка, которая расположена возле знаменитого архитектурного комплекса «Минские ворота», олицетворяя открытость II Европейских игр. А посередине в качестве защиты, в том числе в качестве декора, впаяна трехмерная голограмма, которая олицетворяет ту самую папараць-кветку, ради которой приедут все сюда, чтобы мечты спортсменов, мечты болельщиков сбылись прямо у них на глазах.

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры

Организаторы форума советуют не затягивать с покупкой. Общее количество посадочных мест на трибунах во время II Европейских игр составит чуть более 380 тысяч.

Лисёнок Лесик первым купил бумажный билет на II Европейские игры
 
 
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Новости Беларуси. 19 декабря билеты на II Европейские игры поступили в открытую продажу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт был дан ровно в полдень.
 
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