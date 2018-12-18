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Блогер Катя Адушкина сняла новогодний клип в Минске
Популярный российский блогер Катя Адушкина сняла атмосферный клип на песню «НГ» в Минске.
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В видео Катя вместе с друзьями готовится встречать Новый год, ребята находят елку, украшения к ней, садятся в трамвай и едут ее наряжать.
В описании видео сказано, что концепцией занимался блогер и продюсер Кирилл Диденок. На своей странице в соцсетях он рассказал о создании клипа.
Кирилл Диденок:
Сама Катя Адушкина отметила, что «мы очень старались, чтобы подарить вам праздничное настроение в эти холодные дни».
Кате Адушкиной – 15 лет. Она одна из самых известных русскоязычных блогеров-подростков. На ее YouTube-канал подписаны более 3,7 млн подписчиков, а на Instagram – более 2,5 миллионов.
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Популярный российский блогер Катя Адушкина сняла атмосферный клип на песню «НГ» в Минске. В съемках работы девушке помогла белорусская команда. Менее, чем за...
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