«Хочу, чтобы совы были везде». История орнитолога, который тратит на птиц все свои деньги

Денис Китель − орнитолог, который по-настоящему любит своё дело. В тёплое время года он селится поближе к птицам в лесах, заказниках, на болотах. Многие его коллеги уехали за границу из-за тяжёлых условий работы. А Денис остался и открыл в Беларуси пять новых для страны видов птиц и один − стрекоз. В прошлом году он в составе экспедиции нашёл белку-летягу, которую у нас не видели уже 20 лет. В этом году он с командой окольцевал около 11 тысяч пернатых и передал под охрану больше двух тысяч гектаров леса. А сейчас он хочет вернуть в Беларусь сипух (милая сова), потому что у нас их осталась одна пара. Историю Дениса рассказывет TUT.by.

Денис изредка проводит экскурсии, туристов он обычно ведёт в удалённые регионы Беларуси, где можно найти редкие для Европы виды птиц − например, вертлявая камышовка. За 12 лет он создал в родной Малорите и окрестностях «совиный мегаполис». И теперь каждый год ходит по лесам и проверяет, всё ли в порядке. В этот раз к нему присоединился журналист.

Возле дома Дениса в Малорите четыре скворечника − по одному для галок, воробьёв, скворцов, а четвёртый для всех. Парень рассказывает, что полюбил орнитологию ещё в школе. Он зачитывался материалами Владимира Жуковского в охотничьей газете «Белорусский медведь», где автор описывал наблюдение за природой и птицами. Написал ему − и в итоге в 2003 году Дениса пригласили на съезд АПБ: «А с Владимиром Жуковским мы до сих пор поддерживаем связь. Он для меня стал вторым дедушкой». После школы парень окончил биофак Брестского госуниверситета, затем год отучился в магистратуре в Португалии по специальности «морская биология» и вернулся в Беларусь.

Экспедиция

Зимняя экспедиция, по словам Дениса, − это не лучшее время для наблюдений, потому что мало шансов кого-то найти. Сначала вместе с журналистом парень проверяет ели у общежития местного колледжа и находит там много погадок − это непереваренные куски шерсти с костями. Денис объясняет, что совы съедают полёвок полностью, а шерсть и кости отрыгивают. На этой же ели ребята увидели и саму сову, которая пыталась мимикрировать, чтобы её не заметили.

После колледжа Денис проверил ели и туи возле детского сада. Возле стволов нашли погадки, но на этот раз сов не увидели. После этого ребята на машине поехали к дачным участкам возле деревни Мельники − там гнездится серая неясыть, которая неагрессивная, но в прошлом году одна напала на Дениса, когда он кольцевал птенцов. В этот раз неясыть не нашли, но зато услышали других птиц. «Слышишь? Это длиннохвостые синицы поют. И поползень. Вот поползень так «чвик-чвик-чвик», а вот этот фон «си-зи-зи-зи-зи» − это длиннохвостые синицы. И чижиков слышно. Можно прийти и не увидеть ни одной птицы − но услышать десять разных видов», − описывает Денис.

Парень больше всего увлекается совами − за 12 лет установил в Малорите 150 домиков для них − и всё за свои деньги. Причина на то две: совы съедают полёвок и помогают сохранить урожай, а также Денис просто хочет, чтобы они были везде. Местные власти отказались ему помочь с домиками, сославшись на нехватку денег.

Мечта Дениса − вернуть в Беларусь сипух. Сейчас известно только об одной их паре в Беларуси, на ферме под Каменцем. Денис в трёх районах страны сделает 20 искусственных гнездовий для сипух, и для этого он запустил краудфандинг − за два дня ему прислали в три раза больше денег, чем он просил. А ему нужно было только 1680 рублей. Вскоре авторы проекта закупят материалы, построят домики − и к весне развесят их на фермах, чтобы к сезону гнездования сипухам было где осесть.

О деньгах

Денис − орнитолог-фрилансер. Деньги он получает от сотрудничества с общественными организациями и частными предприятиями. В этом году у него истёк контракт с охотничьим хозяйством «Красный бор», для которого изучал орланов и сов. Однажды во время работы для них Денис пометил GPS-передатчиками двух взрослых скоп, назвал их Леной и Вовой. Парень хотел изучить места их обитания и пути сезонной миграции. Оказалось, Вова пролетел 5635 километров по пути в Африку и поселился у реки в Нигерии и спокойно охотится там на небольшом озере. Жизнь в Нигерии для него намного легче, чем в Беларуси. А Лена поселилась в соседнем Чаде.

С деньгами у Дениса ситуация нестабильная, потому что фрилансер: «Я всегда в поиске. Когда сезон приходит, работаешь с туристами. Это не совсем мое, стараюсь отойти от экскурсий. Но такая работа хорошо оплачивается. Месяц можно поработать − и потом на эти деньги жить несколько месяцев. Плюс ко всему, есть разные проекты, на которых можно что-то получить». Заработанные на птицах деньги Денис на них же и тратит. Четыре года он волонтёрит на станции кольцевания в Витебской области, в этом году он с командой пометил около 11 тысяч птиц: «Станция эта − чисто наша инициатива. В прошлом году я потратил своих 600 евро на покупку колец. В этом году мы собрали около тысячи евро через краудфандинг. Оказалось, что в Беларуси люди готовы жертвовать на такие цели деньги. Здорово, что и у нас в стране такие инициативы можно раскручивать».

На этой станции Денис открыл для Беларуси три новых вида птиц. Но, как ни странно, государство его не замечает. «Я как-то читаю новости и вижу, что какая-то девочка открыла новый для Беларуси вид коловраток. Ей сразу стипендию президента дали, слава, все дела… У меня, блин, шесть новых видов для Беларуси: пять птиц и стрекоза. Сколько я за них получил? Ни-че-го», − смеется Денис.

«Мне в этом году в Германию предложили поехать на год, чтобы на станции кольцевания поработать. Отказался − не хочу целый год здесь терять. Я знаю, чем мне в Беларуси заниматься. Мне хочется, чтобы сюда иностранцы приезжали. Я патриот. Не в том смысле, что «За Беларусь» и все такое. Мне нравится наша природа и хочется делать все для ее сохранения. Не знаю, как долго у меня это получится», − сказал орнитолог.