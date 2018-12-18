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«Малыш, как и папа, играл под номером 16». В Витебске простились с погибшей в ДТП семьей футболиста
В Витебске 19 декабря попрощались с вратарем футбольного клуба «Витебск» Андреем Щербаковым, его женой Анной и их старшим сыном Артемом. Семья
Перед главным входом на трибуны Центрального спортивного комплекса стоит портрет погибшего футболиста. Горожане приносят сюда цветы и свечи.
Гроб с телом 6-летнего Артема — посередине. Справа — в гробу папа. Слева — мама. 31 января Андрею Щербакову исполнилось бы 28. Его жене Анне было всего 25.
Гражданская панихида началась в десять утра. Минут через 15 небольшой конференц-зал полностью заполнился. При этом проститься с погибшими шли все новые и новые люди. Они несли цветы и венки. Плакали не только женщины, но и мужчины.
Одними из первых пришли молодые ребята — дублирующий состав ФК «Витебск». Поскольку футболисты основного состава команды сейчас в отпуске, многие из них находятся за пределами Беларуси. Кто-то отдыхает в Египте, кто-то — на Кубе, кто-то — в других странах. Поэтому проститься с коллегой смогли приехать не все: это получилось у капитана команды Артема Скитова, полузащитника Михаила Козлова и защитника Никиты Наумова.
Из футбольных звезд на похороны приехал Виталий Родионов — уроженец Витебска, лучший бомбардир в истории БАТЭ, а сейчас спортивный директор борисовского клуба.
Организацией похорон занимался футбольный клуб «Витебск».
— Это большое горе. К таким ситуациям в жизни никто никогда не может быть готов… Из жизни ушла целая семья, молодые люди и ребенок. Жизнь никогда не баловала Андрея и Анну, они все время всего добивались сами. У Андрея есть только мать, у Анны — вообще родителей нет, она сирота, — рассказал TUT.BY директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский. — Можно сказать, молодая семья только-только начала жить, на ноги встала: в этом году супруги купили квартиру, старший сын Артем занялся футболом. И тут такое. Сейчас проблема, с кем останется младший ребенок — Глеб. Решается, кто будет его опекуном. Понятно, что ФК «Витебск» не останется в стороне. Будем помогать семье, чем сможем. Знаю также, что капитану нашей команды люди передавали деньги, и собрали довольно-таки приличную сумму. Звонят из самых разных футбольных клубов страны, все высказывают нам соболезнования.
По словам директора клуба, Щербаков был «нетипичным футболистом»: «По характеру Андрей очень спокойный, уравновешенный. Но так получилось, что о себе он заявил только в этом сезоне. Заиграл, и на него обратили внимание».
Николай Вайтеховский говорит, что горе еще больше объединило команду:
— Многие ребята порывались бросить отдых и приехать в Витебск. Но я сказал, что из-за того, что вы будете 3−4 дня менять путевки, здесь ничего не поменяется. Если бы стоял вопрос, что тут некому хоронить нашего товарища и коллегу, тогда другое дело. А так все организационные вопросы решили, поэтому я не рекомендовал лететь из Кубы или Египта. Те ребята, кто не смог приехать на похороны, обязательно соберутся и почтят память Андрея на 9 дней, 40 дней.
На траурной церемонии присутствовали представители местной власти.
— Мы будем отслеживать ситуацию с ребенком Андрея Щербакова. Вроде бы, со здоровьем у него все, слава Богу, нормально. Органы опеки вскоре примут решение по судьбе мальчика: кто будет опекуном, — сообщил TUT.BY заместитель горисполкома Виктор Глушин. Он говорит, что сам испытал шок, узнав о трагедии с семьей молодого футболиста. — Никто не мог в это поверить. Команда нашего города в этом году стала действительно народной, начала собирать стадион. В том числе и усилиями Андрея, заняла четвертое место в чемпионате страны. Это очень высокое достижение для клуба. И вот на пике этой народной любви, популярности, когда футболист закрепился в основе, произошла такая трагедия. Сложно осознать: почему так произошло? Погибла вся семья, в том числе ребенок. Все это очень сложно пропускать через себя. Городские власти выражают соболезнование всем близким семьи.
Проститься с товарищем по команде пришел Андрей Баранок, в 2017 году завершивший карьеру в ФК «Витебск».
— Я думаю, что Андрей не мог превысить скорость на дороге. Тем более, он ехал с семьей. Вряд ли он куда-то торопился. Он был всегда спокойным, очень скромным парнем… Такие моменты нас всех чему-то учат. Хочется посоветовать молодым футболистам, да и вообще всем людям, чтобы они ценили жизнь, берегли своих родителей, близких, были более терпимыми друг к другу, — сказал TUT.BY Андрей Баранок.
Андрей Щербаков родился и вырос в Витебске. В 10 лет бабушка привела его в футбольную секцию спортшколы «Двина». Первый тренер парня — Юрий Комиссаров, вначале пробовал его на позиции защитника, но потом поставил на ворота.
За 10 лет спортивной карьеры Андрей Щербаков выступал за «Витебск» (первый контракт с ним подписал в 2008-м), затем — за БАТЭ, «Слуцк», «Белшину». Входил в молодежную сборную Беларуси, а в 2012-м вошел в заявку олимпийской сборной страны. В клуб родного города вернулся в 2016-м. Сезон-2018, когда «Витебск» занял 4-е место в чемпионате страны, был особенно удачным для спортсмена: он завершил его в статусе основного голкипера и провел «на ноль» 12 матчей из 23.
У Андрея были серьезные планы на будущее: мечтал сыграть в национальной сборной и Лиге чемпионов.
Андрей рано женился — в 21 год. Его друзья рассказывают, что со своей избранницей, Анной, он познакомился на ЦСК: девушка приходила болеть за ФК «Витебск».
Погибший сын Андрея — Артем, занимался футболом в ДЮСШ при ФК «Витебск». Тренировал его Павел Ясинский — сын наставника витебских футболистов Сергея Ясинского. У малыша, рассказывают футболисты, была футболка с номером 16 — именно под ним выходил на поле папа.
Соболезнования близким Андрея Щербакова
Похоронили Андрея Щербакова и его семью на кладбище Никрополье в Витебске.
На первый матч в чемпионате страны в 2019 году футболисты «Витебска» намерены выйти с траурными повязками — в память о своем друге и коллеге Андрее Щербакове. Голкипер ушел с поля непобежденным.
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Гроб с телом 6-летнего Артема - посередине. Справа - в гробу папа. Слева - мама. 31 января Андрею Щербакову исполнилось бы 28. Его жене Анне было всего 25…
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