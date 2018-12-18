«Малыш, как и папа, играл под номером 16». В Витебске простились с погибшей в ДТП семьей футболиста

В Витебске 19 декабря попрощались с вратарем футбольного клуба «Витебск» Андреем Щербаковым, его женой Анной и их старшим сыном Артемом. Семья погибла в автокатастрофе 17 декабря. Почтить память голкипера в конференц-зал витебского ЦСК пришли коллеги-футболисты, другие спортсмены, руководство города и области, болельщики и просто неравнодушные люди. Трагедия потрясла всю Беларусь.





После окончания сезона, до 14 января, команда ФК «Витебск» находится в отпуске. Андрей Щербаков с женой и двумя сыновьями отдыхал в Египте. Вечером 17 декабря они возвращались в Витебск из столичного аэропорта. За рулем Kia находился глава семьи. По официальной информации ГАИ, около 19.00, на 543-м километре трассы М1 Брест — Минск — граница России, возле деревни Ромашково Толочинского района водитель Kia не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу, где она влетела в эвакуатор, который ехал в сторону столицы. Удар был такой силы, что футболист, его жена и 6-летний сын погибли сразу. Водитель эвакуатора не пострадал.

Выжить в ДТП удалось только младшему из всей семьи — 3-летнему Глебу. Мальчика сразу же доставили в ближайшую райбольницу. В Толочине ему предварительно поставили диагноз «перелом лодыжки» и наложили лангету, но витебские врачи его не подтвердили. По их мнению, ребенок здоров . То, что малыш оказался совершенно невредимым в этой страшной аварии, медики называют не иначе как чудом. Шины на автомобиле были зимние. Наиболее вероятной причиной ДТП в Госавтоинспекции называют нарушение скоростного режима. При этом родственники погибшего футболиста и некоторые его коллеги утверждают , что Андрей Щербаков был осторожным водителем и не лихачил на дороге. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 317 УК (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).

Перед главным входом на трибуны Центрального спортивного комплекса стоит портрет погибшего футболиста. Горожане приносят сюда цветы и свечи.

Гроб с телом 6-летнего Артема — посередине. Справа — в гробу папа. Слева — мама. 31 января Андрею Щербакову исполнилось бы 28. Его жене Анне было всего 25.





Гражданская панихида началась в десять утра. Минут через 15 небольшой конференц-зал полностью заполнился. При этом проститься с погибшими шли все новые и новые люди. Они несли цветы и венки. Плакали не только женщины, но и мужчины.

Одними из первых пришли молодые ребята — дублирующий состав ФК «Витебск». Поскольку футболисты основного состава команды сейчас в отпуске, многие из них находятся за пределами Беларуси. Кто-то отдыхает в Египте, кто-то — на Кубе, кто-то — в других странах. Поэтому проститься с коллегой смогли приехать не все: это получилось у капитана команды Артема Скитова, полузащитника Михаила Козлова и защитника Никиты Наумова.

Из футбольных звезд на похороны приехал Виталий Родионов — уроженец Витебска, лучший бомбардир в истории БАТЭ, а сейчас спортивный директор борисовского клуба.



В первом ряду посередине — Виталий Родионов





Организацией похорон занимался футбольный клуб «Витебск».

— Это большое горе. К таким ситуациям в жизни никто никогда не может быть готов… Из жизни ушла целая семья, молодые люди и ребенок. Жизнь никогда не баловала Андрея и Анну, они все время всего добивались сами. У Андрея есть только мать, у Анны — вообще родителей нет, она сирота, — рассказал TUT.BY директор ФК «Витебск» Николай Вайтюховский. — Можно сказать, молодая семья только-только начала жить, на ноги встала: в этом году супруги купили квартиру, старший сын Артем занялся футболом. И тут такое. Сейчас проблема, с кем останется младший ребенок — Глеб. Решается, кто будет его опекуном. Понятно, что ФК «Витебск» не останется в стороне. Будем помогать семье, чем сможем. Знаю также, что капитану нашей команды люди передавали деньги, и собрали довольно-таки приличную сумму. Звонят из самых разных футбольных клубов страны, все высказывают нам соболезнования.





По словам директора клуба, Щербаков был «нетипичным футболистом»: «По характеру Андрей очень спокойный, уравновешенный. Но так получилось, что о себе он заявил только в этом сезоне. Заиграл, и на него обратили внимание».

Николай Вайтеховский говорит, что горе еще больше объединило команду:

— Многие ребята порывались бросить отдых и приехать в Витебск. Но я сказал, что из-за того, что вы будете 3−4 дня менять путевки, здесь ничего не поменяется. Если бы стоял вопрос, что тут некому хоронить нашего товарища и коллегу, тогда другое дело. А так все организационные вопросы решили, поэтому я не рекомендовал лететь из Кубы или Египта. Те ребята, кто не смог приехать на похороны, обязательно соберутся и почтят память Андрея на 9 дней, 40 дней.

На траурной церемонии присутствовали представители местной власти.

— Мы будем отслеживать ситуацию с ребенком Андрея Щербакова. Вроде бы, со здоровьем у него все, слава Богу, нормально. Органы опеки вскоре примут решение по судьбе мальчика: кто будет опекуном, — сообщил TUT.BY заместитель горисполкома Виктор Глушин. Он говорит, что сам испытал шок, узнав о трагедии с семьей молодого футболиста. — Никто не мог в это поверить. Команда нашего города в этом году стала действительно народной, начала собирать стадион. В том числе и усилиями Андрея, заняла четвертое место в чемпионате страны. Это очень высокое достижение для клуба. И вот на пике этой народной любви, популярности, когда футболист закрепился в основе, произошла такая трагедия. Сложно осознать: почему так произошло? Погибла вся семья, в том числе ребенок. Все это очень сложно пропускать через себя. Городские власти выражают соболезнование всем близким семьи.





Проститься с товарищем по команде пришел Андрей Баранок, в 2017 году завершивший карьеру в ФК «Витебск».

— Я думаю, что Андрей не мог превысить скорость на дороге. Тем более, он ехал с семьей. Вряд ли он куда-то торопился. Он был всегда спокойным, очень скромным парнем… Такие моменты нас всех чему-то учат. Хочется посоветовать молодым футболистам, да и вообще всем людям, чтобы они ценили жизнь, берегли своих родителей, близких, были более терпимыми друг к другу, — сказал TUT.BY Андрей Баранок.



Семья Щербаковых на отдыхе в Египте за несколько дней до трагедии. Фото: vk.com/fcvitebskby

Андрей Щербаков родился и вырос в Витебске. В 10 лет бабушка привела его в футбольную секцию спортшколы «Двина». Первый тренер парня — Юрий Комиссаров, вначале пробовал его на позиции защитника, но потом поставил на ворота.

За 10 лет спортивной карьеры Андрей Щербаков выступал за «Витебск» (первый контракт с ним подписал в 2008-м), затем — за БАТЭ, «Слуцк», «Белшину». Входил в молодежную сборную Беларуси, а в 2012-м вошел в заявку олимпийской сборной страны. В клуб родного города вернулся в 2016-м. Сезон-2018, когда «Витебск» занял 4-е место в чемпионате страны, был особенно удачным для спортсмена: он завершил его в статусе основного голкипера и провел «на ноль» 12 матчей из 23.

У Андрея были серьезные планы на будущее: мечтал сыграть в национальной сборной и Лиге чемпионов.



Портрет Андрея Щербакова несет капитан ФК «Витебск» Артем Скитов

Андрей рано женился — в 21 год. Его друзья рассказывают, что со своей избранницей, Анной, он познакомился на ЦСК: девушка приходила болеть за ФК «Витебск».

Погибший сын Андрея — Артем, занимался футболом в ДЮСШ при ФК «Витебск». Тренировал его Павел Ясинский — сын наставника витебских футболистов Сергея Ясинского. У малыша, рассказывают футболисты, была футболка с номером 16 — именно под ним выходил на поле папа.

Соболезнования близким Андрея Щербакова выразил в инстаграме и бывший полузащитник «Витебска» бразилец Рафаэл Ледесма: «Со слезами на глазах я соболезную семье и родственникам своего бывшего товарища по команде и друга и его супруги. Покойтесь с миром! Люди, наслаждайтесь каждым днем своей жизни, потому что мы никогда не знаем, что может случиться завтра. Цените даже самые маленькие и самые простые вещи!».



Портрет маленького футболиста Артема Щербакова несет Андрей Баранок

Похоронили Андрея Щербакова и его семью на кладбище Никрополье в Витебске.

На первый матч в чемпионате страны в 2019 году футболисты «Витебска» намерены выйти с траурными повязками — в память о своем друге и коллеге Андрее Щербакове. Голкипер ушел с поля непобежденным.