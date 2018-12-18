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Больше «драйва» для базовых Porsche 718: у спорткаров появилась версия T с упрощенным оснащением

19.12.2018 15:54 — Разное | Tut.by  
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Вслед за Porsche 911 Carrera, получившую модификацию с возрожденной приставкой T (что означает Touring), новой версией обзавелось семейство спорткаров 718 — родстер Boxster и купе Cayman. Отличаются они урезанным оснащением по части комфорта и доработками, призванными сделать машину более азартной и спортивной.


718 T располагаются базовым для спорткаров младшего семейства мотором — двухлитровой турбо-«четверкой», развивающей 300 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо опциональный 7-ступенчатый «робот» PDK. Из салона убрана мультимедиа-система (по желанию заказчика ее можно вернуть обратно), вместо привычных дверных ручек используются матерчатые петли, а на спортивном руле нет кнопок.


Уже в «базе» у T-версий предусмотрены спортивная адаптивная подвеска PASM, уменьшающая дорожный просвет на пару сантиметров, задний самоблокирующийся дифференциал, система Launch Control (для версий с «роботом»), пакет Sport Chrono и 20-дюймовые легкосплавные колесные диски (на 2 дюйма больше, чем у стандартных 718 Boxster и Cayman).


Впрочем, на динамических характеристиках все ухищрения никак не отразились — 718 T с «механикой» разменивают первую «сотню» за 5,1 секунды (вариант с «роботом» на 0,2 секунды быстрее), максимальная скорость составляет 275 км/ч. При задействованном режиме Sport Plus время разгона до 100 км/ч сокращается до 4,7 секунды.

В Германии цены на новую версию 718 начинаются от 63 047 евро за Cayman T, что примерно на 6 тыс. евро дороже обычного «Каймана» с базовым мотором.

 
 
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Вслед за Porsche 911 Carrera, получившую модификацию с возрожденной приставкой T (что означает Touring), новой версией обзавелось семейство спорткаров 718 - родстер Boxster и купе...
 
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