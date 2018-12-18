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Беседа о безопасности...

19.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Беседа о безопасности...

 С трудовым коллективом ГУ «Областной детский центр медицинской реабилитации «Сосновый Бор» провёл профилактическую беседу заместитель начальника Ивацевичского отдела по ЧС Дмитрий Гринчик.

Дмитрий Георгиевич проинформировал персонал центра об оперативной обстановке в районе, рассказал о распространённых причинах пожаров, дал рекомендации о том, как избежать беды на рабочем месте и в быту.

А чтобы уберечь себя и своих близких, спасатель рекомендовал в жилых помещениях домовладения установить автономный пожарный извещатель, который оповестит жильцов в  чрезвычайной ситуации.

В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» спасатель обратил внимание на необходимость правильного использования пиротехнических  средств взрослым, а также недопущения использования детьми.

В завершение встречи трудовому коллективу центра были продемонстрированы обучающие видеоролики и вручена наглядно-изобразительная продукция МЧС.

Владислава Пархомик, си. инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС. 

 

 

 

 
 
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