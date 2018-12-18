Беседа о безопасности...

С трудовым коллективом ГУ «Областной детский центр медицинской реабилитации «Сосновый Бор» провёл профилактическую беседу заместитель начальника Ивацевичского отдела по ЧС Дмитрий Гринчик.

Дмитрий Георгиевич проинформировал персонал центра об оперативной обстановке в районе, рассказал о распространённых причинах пожаров, дал рекомендации о том, как избежать беды на рабочем месте и в быту.

А чтобы уберечь себя и своих близких, спасатель рекомендовал в жилых помещениях домовладения установить автономный пожарный извещатель, который оповестит жильцов в чрезвычайной ситуации.

В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» спасатель обратил внимание на необходимость правильного использования пиротехнических средств взрослым, а также недопущения использования детьми.

В завершение встречи трудовому коллективу центра были продемонстрированы обучающие видеоролики и вручена наглядно-изобразительная продукция МЧС.

Владислава Пархомик, си. инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.