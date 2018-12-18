Спасатели Ивацевичского района продолжают встречи с трудовыми коллективами района. Перед трудовым коллективом Ивацевичской ДСПМК-34 выступил заместитель начальника Ивацевиского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Роман Солодовник.

Гражданам была доведена оперативная обстановка с пожарами на территории района, приведены случаи гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» спасатель обратил внимание на необходимостьправильного использования пиротехнических средств взрослым, а также недопущения использования детьми.

Роман Николаевич напомнил основные правила безопасности как в быту, так и на рабочем месте, вместе с присутствующими обсудили алгоритм действий при возникновении пожара.

В завершении мероприятия участникам встречи были вручены буклеты противопожарной тематики.

Владислава Пархомик, ст. инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.