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Встречи с трудовыми коллективами......

19.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Встречи с трудовыми коллективами......

 Спасатели Ивацевичского района продолжают встречи с трудовыми коллективами района. Перед трудовым коллективом Ивацевичской ДСПМК-34 выступил заместитель начальника Ивацевиского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Роман Солодовник.

Гражданам была доведена оперативная обстановка с пожарами на территории района, приведены случаи гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!» спасатель обратил внимание на необходимостьправильного использования пиротехнических  средств взрослым, а также недопущения использования детьми.

Роман Николаевич напомнил основные правила безопасности как в быту, так и на рабочем месте, вместе с присутствующими обсудили алгоритм действий при возникновении пожара.

В завершении мероприятия участникам встречи были вручены буклеты противопожарной тематики.

Владислава Пархомик, ст. инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС. 

 
 
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