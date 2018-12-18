Поздравительную эстафету акции «Наши дети» приняли воспитанники Гродненской школы-интерната для детей с нарушением слуха

В рамках акции «Наши дети» поздравительную эстафету сегодня принимали воспитанники Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха.









Каждый день черпают новые знания и интересно проводят досуг здесь 67 ребят, а все это обеспечивают для них более 30 педагогов и воспитателей. 12 воспитанников школы-интерната – дошколята, и именно они с особым чувством ждут новогодние и рождественские праздники и, конечно, их главную волшебную составляющую – чудеса. А исполняют детские желания, конечно же, взрослые.









– С 10 декабря республиканская акция «Наши дети» начала свое большое и доброе шествие по стране. В рамках акции ни один ребенок Гродненщины не останется без внимания. На подобных встречах всегда удивляешься талантам организаторов. Каждый раз подчеркиваю для себя лично, насколько творческие коллективы работают с нашими детьми. Чувствуется, что праздник подготовлен с душой! И это очень важно в первую очередь для детей: мы, взрослые, учим их любить мир, настраиваем на добро, – отметил заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович.













Воспитанники школы-интерната получили сладкие подарки и целую корзину самого новогоднего фрукта – мандаринов. Подарком для учреждения стал сертификат на приобретение компьютерной техники. Поддержали добрую акцию и школьные спонсоры – начальник филиала №400 Гродненского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» Дмитрий Красковский вручил сертификат на 3000 рублей. Средства пойдут на приобретение необходимого школьного инвентаря. Благодаря горкому профсоюза работников образования и науки дополнением школьного спортзала под Новый год здесь станет спортивное оборудование. А еще один сюрприз к сладким подаркам от предприятия «Цветлит» – приглашение на новогодний праздник, который 29 декабря пройдет в Доме культуры.



Юные же воспитанники в свою очередь благодарили многочисленных гостей не только щедрыми аплодисментами и улыбками, но и праздничным карнавальным представлением. Каждое слово костюмированных героев в нем дублировалось жестами сурдоперевода. Но теплота встречи чувствовалась и без слов. В красочном хороводе здесь закружились мушкетеры и принцы, летящие снежинки и феи. Каждый из маленьких героев у елки уже написал письмо главному зимнему волшебнику, а с сегодняшнего дня еще и начал свой праздничный отсчет до самой волшебной ночи в году.

















Стараются максимально приблизить атмосферу праздника к домашней в специальной общеобразовательной школе-интернате еще и потому, что для 14 воспитанников учреждения она и есть второй дом. Ребята из Зельвенского, Ошмянского и других районов области находятся здесь постоянно. Как важны для них внимание и забота взрослых педагоги знают не понаслышке.



– Работаю с детьми уже около десяти лет, а когда-то и сама спешила сюда на занятия, – делится карнавальная Снегурочка, в роли которой учитель языка жестов Вероника Колесник.









Так же как и она, окончили школу-интернат и вернулись сюда работать еще двое педагогов. В теплом кругу вместе с остальными членами коллектива они день за днем делятся знаниями и дарят внимание детям, понимая их с полуслова.





















