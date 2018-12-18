Поправки в Уголовный кодекс: в Беларуси либерализовали экономические статьи





В Беларуси приняли поправки в УК, которые смягчают уголовную ответственность для бизнеса.

Среди самых значимых новшеств — сокращение сферы применения общей конфискации имущества, смягчение уголовной ответственности за нарушения, совершаемые в рамках легальной экономической деятельности, пишет tut.by .

Важнейшей новеллой разработчики называют сокращение сферы применения конфискации имущества.

В частности, из Уголовного кодекса также исключается общая конфискация имущества, но при этом будут конфисковывать доходы от преступной деятельности.

Либерализация в сфере ответственности предусматривает сокращение сферы применения лишения свободы, изменение категорий отдельных экономических преступлений, декриминализацию деяний, не связанных с причинением реального ущерба, увеличение крупного и особо крупного размеров ущерба.

Представляя законопроект, депутат Василий Чекан. отметил также исключение ответственности руководителя за несоблюдение условий контракта внешнеторговым партнером.

Скорректирована и одна из самых критикуемых экономических статей — 233, незаконная предпринимательская деятельность. В новой редакции статьи уголовная ответственность предусмотрена лишь за деятельность без лицензии. Из УК также исключена статья 234 — лжепредпринимательство.

Еще одним важным изменением будет введение уголовной ответственности за пропаганду самоубийства с ужесточением уголовной ответственности за доведение до самоубийства и склонение к самоубийству.