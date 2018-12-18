В нынешнем году открытое акционерное общество "Полесье" празднует свое пятидесятилетие.

История

Началось все более 30

лет назад с возведения производственных корпусов крупнейшего в стране предприятия легкой промышленности.

В короткое время были введены в эксплуатацию три фабрики с законченным технологическим циклом: фабрика верхнего трикотажа, камвольная фабрика, фабрика объемной пряжи.



Первой в 1968 году была введена в эксплуатацию фабрика верхнего трикотажа. Она стала выпускать изделия для женщин, мужчин и детей различных ассортиментных групп.



Продукция камвольной фабрики — полушерстяная пряжа различных смесовых составов и линейных плотностей.

Последней включилась в процесс производства фабрика объемной пряжи, которая специализировалась на выпуске полиакрилонитрильной высокообъемной пряжи различных линейных плотностей и штапельной пряжи.



Масштабное техническое перевооружение производства, обеспечившее количественное и качественное изменение технологий и дальнейший рост производительности труда, проходило в объединении в конце 80-х годов.



С 1991 года предприятие было переименовано в производственно-торговое объединение «Полесье». А через четыре года путем акционирования Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» стало открытым акционерным обществом.



В феврале 2010 г. произошло объединение производственных площадей двух фабрик: камвольной и объемной пряжи.



Сейчас в объединение входят прядильная фабрика, фабрика верхнего трикотажа, жилищно-коммунальное хозяйство (общежитие), филиалы «Пинский трикотаж»: №1 г. Витебск , №2 г. Гомель , №3 г.Могилев с их оптовыми складами, фирменными магазинами, торговыми объектами и фирменными секциями, а также филиал №4 г.Пинск.

Сегодня

ОАО «Полесье» вот уже 50 лет продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков верхних трикотажных изделий и пряжи различных смесовых составов внутри Республики Беларусь и за ее пределами. За 11 месяцев нынешнего года были произведены 971 тыс. штук трикотажных изделий и 3245 тонн пряжи.



2018 год был для коллектива объединения достаточно напряженным, но в то же время продуктивным и динамичным. Проводилась работа по расширению ассортимента, снижению уровня затрат на производство и реализацию продукции, по расширению и диверсификации рынков сбыта. Развивалась собственная товаропроводящая сеть, в 2018 году открылись магазины в городах Житковичи, Минск, Барановичи, Ивацевичи, появились 12 фирменных секций и два дискаунтера в г. Минске и г. Житковичи.

Техперевооружение

В 2018 году реализованы в полном объеме три инновационных проекта, с которыми предприятие было включено в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь. В рамках реализованных проектов были приобретены и установлены 24 единицы плосковязального оборудования для изготовления цельновязаных трикотажных изделий, комплекс многофункционального оборудования из четырех единиц для производства фантазийных пряж и линия для производства картонных конусов для намотки пряжи. Были разработаны 46 моделей бесшовных трикотажных изделий в количестве 64 тысячи единиц, 29 видов фантазийных пряж для ручного и машинного вязания различных смесовых составов, линейных плотностей и всевозможных переплетений в количестве 36,5 т, из которых были разработаны 18 моделей и изготовлено 11,9 тыс. единиц трикотажных изделий.

Термобельё

Благодаря модернизации производства ОАО «Полесье» освоило самые современные технологии, позволяющие выпускать продукт, удовлетворяющий различные слои населения с различными доходами и запросами. В нынешнем году произведен новый для предприятия вид продукции — комплекты термобелья, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и привлечь новых потребителей.

Планы

На 2019 г. планируется наладить работу с центром олимпийской подготовки «Раубичи» по вопросам производства аксессуаров (шапок, шарфов, перчаток, повязок на голову, напульсников и др.) с логотипом и атрибутикой данной организации. Также получена предварительная договоренность по организации выездной торговли торговыми предприятиями ОАО «Полесье» в момент проведения республиканских и международных соревнований по биатлону, лыжным гонкам, фристайлу и др.



Достигнута предварительная договоренность с представителями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь по передаче образцов термобелья для тестовой носки спортсменами и возможного размещения заказа.

Ассортимент и клиент

ОАО «Полесье» сегодня уже не только соответствует современным тенденциям, но и само стало законодателем моды и модных направлений. Предприятие активно расширяет ассортимент продукции, использует новые виды пряж и комбинирования с текстильными материалами, сочетания в одном изделии натурального меха и трикотажа, а также кожи и трикотажа; применяет вышивки в качестве отделочного элемента на трикотажных изделиях; изготовляет детский ассортимент по бесшовной технологии; выпускает изделия с высокотехнологического оборудования.



Все это и многие другие нюансы в совокупности позволяют ОАО «Полесье» быть конкурентоспособным, современным и уверенно смотреть в будущее.

Елена ЖУК