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"Прямую телефонную линию" проведет и.о. начальника ОВД горисполкома А.П.Колядич
19.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
> 20 декабря с 10.00 до 12.00 временно исполняющий обязанности начальника ОВД горисполкома подполковник милиции Анатолий Петрович Колядич проведет "прямую телефонную линию".
Вопросы, касающиеся деятельности пинского ГОВД можно будет задать по телефону 8 (0165) 31-28-03.
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20 декабря с 10.00 до 12.00 временно исполняющий обязанности начальника ОВД горисполкома подполковник милиции Анатолий Петрович Колядич проведет "прямую телефонную...
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