Не больше 40 рублей: что подарить коллегам на Новый год

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Фитнес-браслет
Сегодня многие занимаются спортом и следят за своим здоровьем — с помощью фитнес-трекера делать это будет гораздо удобнее. Вариантов от разных брендов очень много, но повышенной популярностью заслуженно пользуются устройства Xiaomi.
Одна из самых ходовых моделей, которая успела существенно подешеветь с момента начала продаж, это
Внешний аккумулятор
Гаджеты разряжаются в самый неподходящий момент, а сразу же подзарядить их от электросети выходит не всегда. В таком случае на помощь приходят внешние аккумуляторы (или пауэрбанки).
Как и в случае в фитнес-браслетами, выбор достаточно широк, но одними из самых популярных моделей на KUPI.TUT.BY являются устройства от Xiaomi. Например,
Электрическая зубная щетка
Электрическая зубная щетка не только позволяет делать меньше движений рукой при чистке зубов, но и гораздо качественнее очищает полость рта в сравнении с «классической» зубной щеткой. Одна из таких, с высоким рейтингом в нашем каталоге — это
Она производит около 22 тысяч пульсаций в минут и работает от одной батарейки (ААА) — по словам производителя, ее заряда может хватить до 150 дней. К плюсам пользователи также относят прорезиненную ручку и две сменные комплектные насадки, которые соприкасаются с зубами.
Bluetooth-гарнитура
Если вы часто разговариваете по телефону и при этом, например, вынуждены находиться за рулем, способом выйти из прийти Bluetooth-гарнитура.
Покупатели относят к плюсам модели несколько креплений (амбушюр) в комплекте поставки, возможность быстрого вызова последнего набранного номера, а также качество связи. Из минусов — отсутствие регулировки громкости на самой гарнитуре.
Кофеварка
Самыми простыми, и вместе с тем надежными, моделями являются кофеварки капельного типа. В них нагретая из резервуара вода пропускается через молотый кофе, который находится в специальном сетчатом фильтре. После готовый напиток попадает в кофейник. К таким моделям относится, например,
Ее мощность составляет 600 Вт, есть функции автоотключения и автоматического поддержания температуры недавно сваренного кофе (американо). Кроме того, аппарат позволяет приготовить кофе сразу на несколько человек.
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