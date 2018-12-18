Каука из Могилева. Как белорус возглавил Гавайи

Открыл ряд островов центральной части Тихого океана, оставил ценные географические описания Гавайев и Филиппин. Был членом Американского общества генетиков, нескольких научных обществ Японии и Китая. Занимался генетикой, этнографией, энтомологией, химией, биологией, агрономией. «Новейший философский словарь» называет его первым и последним энциклопедистом XX века.[right_article: 56903 {title: Статья по теме}]

Бунтарь

Имя гения - Николай Судзиловский. Он родился 3 (15) декабря 1850 г. в семье секретаря Могилевской палаты гражданского и уголовного суда Константина Судзиловского. Всего в семье Судзиловских было восемь детей. Будучи старшим из них, Николай помогал и матери по хозяйству, и отцу в его работе. Знакомство с профессией отца подтолкнуло молодого человека после окончания с отличием Могилёвской гимназии в 1868 году поступить на юридический факультет Петербургского университета.

Осенью 1868 г. в Петербурге проходили студенческие волнения, вызванные изданием правила, ставящего студентов под усиленный контроль начальства и полиции. Вместе с выпускниками университета, Технологического института и Медико-хирургической академии первокурсник Николай Судзиловский организовал сходки и участвовал в волнениях. После чего был вынужден перевестись на медицинский факультет Киевского университета, так как продолжать обучение в других вузах участникам беспорядков было запрещено.

В Киеве Николай стал одним из организаторов «Киевской общины» («Киевской коммуны») - социалистической студенческой организации. Устроившись фельдшером в тюремную больницу в Николаевске, Судзиловский пытался организовать побег заключённых. Когда его план был раскрыт, он бежал за границу.

Николас Руссель

В Лондоне Николай работал в больнице святого Георгия, встречался с Карлом Марксом. Затем окончил университет в Бухаресте. В 1876 под псевдонимом «Николас Руссель» принимал участие в Апрельском восстании против османского владычества в Болгарии. С тех пор Николай Судзиловский оставил себе фамилию Руссель. Сотрудничал с известным болгарским революционером Христо Ботевым. От большинства революционеров Русселя отличало то, что он имел профессию и сам зарабатывал на жизнь. В 1877 г. в Бухаресте он защитил диссертацию «Об антисептическом методе, применяемом в хирургии», затем возглавил столичный госпиталь.

Был он и одним из организаторов социалистического движения в Румынии. Вёл революционную пропаганду в русских войсках во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. За подрывную деятельность румынское правительство выслало его из страны. Некоторое время Судзиловский жил в Греции, в 1887 году уехал в Сан-Франциско. Установил контакты с русскими политэмигрантами, проживавшими в начале 1890-х годов в США. В Сан-Франциско он возобновил общение со своим старым соратником Егором Егоровичем Лазаревым. При участии Лазаря Борисовича Гольденберга, ещё одного русского революционера из Нью-Йорка, они активно обсуждали идею организации регулярных побегов политзаключённых из Сибири в Северную Америку. Русселю, который уже имел к 1891 году американский паспорт, отводилась важная роль посредника между российскими и американскими участниками операции. Однако осуществить эту идею так и не удалось.

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Владелец плантации

В 1892 году Руссель переехал на Гавайские острова. Был владельцем кофейной плантации, занимался также врачебной практикой. Местное население, канаки, называли его Каука Лукини (что означает «русский доктор»). Он учил аборигенов революционной борьбе, организовал Партию гавайского самоуправления (гомрулеров), призванную бороться за интересы коренных жителей. На этом посту он пытался проводить радикальные демократические реформы, но не смог остановить процесс поглощения Гавайев Соединёнными Штатами.

В 1900 году президент США Уильям Маккинли подписал «Акт о предоставлении правительства Территории Гавайи» (также известный как «Гавайский органический акт»), в соответствии с которым создавались институт губернатора Территории, назначаемого действующим президентом США, двухпалатный законодательный орган Территории, состоявший из избираемых Палаты представителей и Сената, Верховный суд.

США предоставили местным жителям выбор между республиканской и демократической партией. Однако в предвыборную борьбу включилась и третья партия, созданная Судзиловским.

В 1900 году при поддержке коренного населения Николай Судзиловский и ряд его сторонников прошли в Сенат Гавайских островов, а в 1901 году Николай Судзиловский-Руссель был избран первым президентом Сената Гавайских островов. В этой должности он пытался проводить радикальные реформы для поддержки местного населения, но в 1902 году после предательства своими сторонниками был вынужден покинуть пост.

О личном

У Судзиловского было три брака. В последний раз, после смерти русской жены Леокадии Шебеко, он женился на японке. Были у него и дети: дочери Вера и Мария, приемные сыновья Дик и Гарри (дети умершего пациента Русселя, усыновленные им на Филиппинах), сын Ясумицу Охара и дочь Флора (от третьей жены).

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Пенсия от СССР

Во время русско-японской войны Николай Судзиловский вёл активную социалистическую пропаганду среди русских военнопленных в Японии. Издавал газету «Россия и Япония». Одним из его товарищей по газете стал Алексей Новиков-Прибой, позднее написавший книгу о Цусимском сражении. После начала революции 1905 года Судзиловский вынашивал идею вооружить и отправить в Россию для помощи восставшим 60 тысяч русских военнопленных, захваченных японцами в ходе боевых действий.

По настоянию министра иностранных дел России Судзиловский был лишён американского гражданства - за «антиамериканскую деятельность».

Последние годы жизни Николай Судзиловский провёл на Филиппинах и в Китае, где встречался с доктором Сунь Ятсеном. Советское правительство с 1921 года выплачивало ему, как персональному пенсионеру Всесоюзного общества политкаторжан (он сотрудничал с печатным органом последнего «Каторга и ссылка»), пенсию, но в СССР Судзиловский не приехал. Умер он на чужбине в 1930 году.

Его сын Ясумицу Охара писал: «Отец умер 30 апреля 1930 года в возрасте 80 лет. Его осыпали множеством цветов… Зная, что он не верил ни в одного бога, мы не устраивали никаких религиозных церемоний, и его тело было отправлено в японский крематорий. Я хранил урну с прахом до 30 апреля 1946 года. Моя семья и я были репатриированы в Японию в конце апреля 1946-го. По пути в Нагасаки мы заехали на остров Амакуза, место моего рождения, и захоронили пепел отца в семейной усыпальнице Охара».

Марина ЛУНЕВА