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Дрогичинский район: в ДТП травмирован пешеход
19.12.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
17.12.2018 года в 19:00 часов 25-летний житель д.Белин, Дрогичинского района, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», двигаясь по ул. Советской в д.Осовцы Дрогичинского района в направлении д.Белин, напротив д. №20 совершил наезд на двигавшегося по проезжей части в попутном направлении, не обозначенного светоотражающими элементами 29-летнего жителя д.Осовцы.
В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».
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17.12.2018 года в 19:00 часов 25-летний житель д.Белин, Дрогичинского района, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», двигаясь по ул. Советской в д.Осовцы Дрогичинского...
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