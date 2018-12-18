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Дрогичинский район: в ДТП травмирован пешеход

19.12.2018 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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17.12.2018 года в 19:00 часов 25-летний житель д.Белин, Дрогичинского района, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», двигаясь по ул. Советской в д.Осовцы Дрогичинского района в направлении д.Белин, напротив д. №20 совершил наезд на двигавшегося по проезжей части в попутном направлении, не обозначенного светоотражающими элементами 29-летнего жителя д.Осовцы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61743.php

Дрогичинский район: в ДТП травмирован пешеход

В результате ДТП пешеход с тяжелыми травмами госпитализирован в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».

 
 
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17.12.2018 года в 19:00 часов 25-летний житель д.Белин, Дрогичинского района, управляя автомобилем «Фольксваген-Пассат», двигаясь по ул. Советской в д.Осовцы Дрогичинского...
 
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