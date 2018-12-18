Наступила зима, а вместе с этим прекрасным периодом года возрастает и количество обращений в учреждения здравоохранения по поводу травм, полученных на улице. Статистика утверждает, что основной причиной травматизма зимой является банальная спешка. Пешеходы не замечают льда, припорошенного снегом, в результате чего падают и получают различные травмы. Кроме того, значительная часть травм связана с общественным транспортом. Поскальзываются и падают как при входе в автобус или троллейбус, так и при выходе из него.

Наиболее распространенные травмы – переломы конечностей – возникают из-за того, что падая, человек инстинктивно выставляет вперед руку и обрушивается на нее всем весом тела. Аналогично неловко выставленная нога ломается в области голени. У женщин этому способствует также ношение обуви на высоком каблуке. В ней легко споткнуться и упасть. Пожилые люди, из-за возрастных особенностей скелета (повышенная хрупкость, меньшая эластичность связок и мышечного каркаса), нередко получают очень серьезные повреждения. Они чаще ломают позвоночник и шейку бедра. В пожилом возрасте даже небольшой удар может вызвать перелом. В 95 % случаев это проявляется у женщин.

Как нужно падать «правильно»?

Если чувствуете, что падаете, постарайтесь присесть – так уменьшится высота, с которой вы падаете. Помимо того, в момент падения нужно сгруппироваться – притяните подбородок к груди, уберите кисти рук к животу, прижмите локти к бокам. Постарайтесь выдвинуть плечи вперед и держите ноги вместе. В сочетании с приседанием это и даст группировку. Основное условие для правильного выполнения – не бояться ушиба заранее.

Если поскользнувшись, вы потеряли равновесие, ни в коем случае не приземляйтесь на выпрямленные руки! Постарайтесь сгруппироваться и сделать поворот в сторону, так, чтобы удар пришелся в боковую поверхность падающего туловища. Так вы обезопасите позвоночник, таз и конечности от перегрузок. Этот прием рекомендуется для людей старше 50 лет.

Если вы падаете на спину – прижмите подбородок к груди, а руки раскиньте как можно шире. Это обезопасит вас от черепно-мозговой травмы.

Если падаете со скользкой лестницы, очень важно защитить лицо и голову: постарайтесь прикрыть их руками. Не пытайтесь затормозить падение, растопыривая руки и ноги — это только увеличит количество переломов.

Можно ли предотвратить травмы?

В гололедицу ходить нужно по-особому – как бы немного скользя, словно на маленьких лыжах. Идти желательно как можно медленнее. Скользить по льду специально не стоит – это увеличивает обледенение подошвы. Помните, чем быстрее шаг, тем больше риск упасть.

Носить обувь желательно на плоской подошве с крупной ребристостью или на низком квадратном каблуке.

Лицам пожилого возраста, наиболее подверженным травматизму, рекомендуется прикреплять на подошву привычной обуви специальные «противогололедные» накладки.

Следует соблюдать технику безопасности при занятии экстремальными видами спорта, использовать все необходимые защитные аксессуары (налокотники, наколенники, шлемы и т. д.).

Как правильно оказать первую помощь?

Суть первой помощи зависит от вида травмы.

Ушиб – наиболее частый вид травмы, возникает при ударе о твердый тупой предмет. Боль, обычно небольшая, возникает в момент удара или вскоре после него. Отек образуется сравнительно быстро, а кровоподтек появляется через несколько часов. При травме глубоких тканей может появляться через 2–3 дня. Функция ушибленной конечности в виде ограничения движений нарушается незначительно.

Первая помощь при ушибе направлена на уменьшение кровоизлияния и снятие болей. Накладывают давящую повязку и охлаждают место ушиба (пузырь со льдом, холодный компресс, мокрая салфетка, холодный металлический предмет). Ушибленной конечности придают состояние покоя (руку подвешивают на косынку, сустав фиксируют 8-образной повязкой, шиной). Ушибы головы, груди и живота могут сопровождаться скрытыми повреждениями, поэтому консультация врача обязательна!

Вывихи – стойкое смещение концов костей, входящих в состав любого сустава. Происходят при падении, ударе, а иногда и при неловком движении. Появляются резкая боль в момент травмы и интенсивная – в первые часы после нее. Обычные движения в суставе становятся невозможными. Сустав деформирован, его очертания в сравнении со здоровым изменены.

Первая помощь должна быть направлена на уменьшение болей и на задержку развития отека. Для этого на сустав кладут холод и фиксируют конечность (руку подвешивают на косынку, прибинтовывают к груди; а ногу обкладывают мягкими предметами и оставляют в том положении, в котором она оказалась). Затем необходимо срочно доставить пострадавшего в травмпункт или больницу. Ни в коем случае не пытайтесь сами вправить вывих, если у вас нет соответствующих знаний и навыков.

Перелом – насильственное нарушение целостности кости. Переломы бывают закрытыми (без нарушения кожных покровов) и открытыми (с их разрывом). О переломе даст знать острая боль в пострадавшей конечности, усиливающаяся при малейшей попытке пошевелить ею, движения становятся невозможными. Внешне конечность имеет неестественную форму за счет изменения ее оси и укорочения (обычно) в результате сокращения мышц. При открытых переломах всегда имеется рана, в которой иногда виден конец отломка кости.

Первая помощь заключается в обеспечении фиксации и покоя сломанной конечности. Соорудите шину из того, что есть под рукой – палки, доски, крупной ветки. С помощью платка, шарфа, ремня привяжите ее так, чтобы шина захватила два соседних сустава. Например, при переломе костей голени наложите шину с захватом коленного и голеностопного суставов. Так они будут неподвижны, костные обломки не смогут смещаться, травмируя окружающие ткани и причиняя боль. Особое значение шина имеет при повреждении бедра. Если поблизости нет подходящих предметов – привяжите (прибинтуйте) травмированную ногу к здоровой, а руку при переломе плечевой кости – к туловищу. Только после этого пострадавшего можно перенести к машине и отправить в больницу.

В заключение хотелось бы всем пожелать не попадать в подобные ситуации, быть внимательными и осторожными.

Е.СМИРНОВА, врач-гигиенист (заведующий отделением гигиены труда) отдела гигиены ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественн ого здоровья».