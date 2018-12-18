Чудеса случаются под Рождество

В преддверии новогодних праздников в государственном учреждении образования «Средняя школа №2 города Смолевичи» прошло удивительное мероприятие – «Я выбираю добро», организованное Смолевичским районным комитетом общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».





Его проведение состоялось в рамках реализации республиканской благотворительной акции «Чудеса на Рождество». Было оно не совсем обычным. Поводом к его проведению послужил поступок ребят – учащихся 4-го «Б» класса данного учреждения образования. Они решили отказаться от своих подарков на Новый год и передать собранные деньги на реабилитацию мальчика, который недавно пострадал в ДТП, и учился с ними до этого года в одном классе. Родители их единогласно поддержали в этом.

Узнав о добром поступке ребят, первый секретарь Смолевичского районного комитета ОО «БРСМ» Каролина Горощик решила навестить ребят и вручить подрастающим волонтерам значки в виде маленьких сердечек, символизирующих их открытые и добрые сердца. Также ребята написали пожелания скорейшего выздоровления на красных рукавичках, а именно они являются бессменным символом акции, и нарядили ими елочку, которую передадут сестре мальчика.





Вручая ребятам значки, Каролина Горощик выразила надежду на то, что в сердцах ребят и дальше сохранится то тепло и добро, с которым они поделились с мальчиком, попавшим в ДТП. А еще, возможно, их пример вдохновит других жителей города, которые тоже захотят помочь мальчику либо примут участие в акции.

Вместе с первым секретарем организации ребята поговорили о волонтерстве, о том, как важно сегодня помогать тем, кто оказался в беде. Рассказали о том, почему они решили так поступить. И очень приятно было услышать слова, что никакие подарки не сравнятся с жизнью человека, и, что помощь их бывшему однокласснику сейчас гораздо нужнее. И, если нести зло, то лучше мир не станет. Так простыми словами, звучащими из детских уст, рождается временами истина.

Также нужно отметить, что в ходе мероприятия появилось немало желающих пополнить ряды Белорусского республиканского союза молодежи. Однако для этого им нужно еще немного подрасти. Но, как отметила Каролина Горощик, через четыре года она всех их ждет в рядах самого массового молодежного союза, уже сегодня они доказали, что достойны быть в числе лучшей молодежи республики.





Акция Белорусского республиканского союза молодежи «Чудеса на Рождество» стартовала в нашем районе с 10 декабря. Эта республиканская акция традиционно проводится по всей республике и направлена на сбор новогодних подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей, находящихся в социально опасном положении, и, конечно, детей-сирот. Подробную информацию можно узнать на сайте БРСМ и страничках союза в социальных сетях, кроме этого, все предприятия и учреждения района осведомлены о том, что сейчас проходит такая акция. На нее уже откликнулось немало неравнодушных людей. В районный комитет они уже приносят подарки, канцелярские принадлежности. Итогом акции станет посещение волонтерами детей из социального приюта и вручение им новогодних подарков.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.