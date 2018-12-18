Отметили День футбола

Ежегодно 10 декабря отмечается Всемирный день футбола

Сотни миллионов болельщиков всех континентов переживают события чемпионатов мира, Европы, международных кубков по футболу. Сколько эмоций, жарких споров, радости и даже огорчений приносят эти соревнования высочайшего уровня. Но и простые игры, будь то первенство города, района, школы, не оставляют равнодушными. Нет, наверное, человека, который никогда бы не ударил по мячу, не дал пас, не пытался забить гол.

В честь праздника проводится множество футбольных матчей самого разного уровня и масштаба. Не остались в стороне и в ГУ «Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района» и на базе ФОК «Октябрьский» организовали спортивный праздник, который провела инструктор-методист ФОК «Октябрьский» Светлана Сергеевна Литвинок.

В мероприятии приняли участие школьники, воспитанники СДЮШОР и «Футбольной школы Дармина».





На праздник были приглашены и почетные гости: бывший игрок ФК «Смолевичи», сейчас тренер Смолевичского СДЮШОР Сергей Михайлович Русак, игрок ФК «Смолевичи» Павел Чикида, тренер «Футбольной школы Дармина» Вадим Викторович Дармин.

Открывая мероприятие, старший администратор ФОК «Октябрьский» Олег Петрович Конопелько поздравил всех любителей футбола с праздником и рассказал ребятам об истории футбола, о командах Смолевичского района и развитии этого вида спорта в нашем регионе. Он сам много лет связан с футболом и поделился своими историями, практическими навыками и секретами хорошей, слаженной игры.

С творческим номером выступила учащаяся 10-го класса ГУО «Плисская средняя школа им. В.А.Микулича» Дарья Сергеева.

Затем начался праздник. Ребята участвовали в спортландии, ярких красок празднику добавил москот ФК «Смолевичи» – бык Смоляк, который присоединился к ребятам. Много нового и увлекательного о любимом виде спорта узнали юные футболисты, участвуя в викторине на знание данного вида спорта.

Разделившись на команды, ребята продемонстрировали свои навыки, играя в мини-футбол.

Все участники получили сладкие подарки, массу приятных впечатлений и положительных эмоций.

Корр. «КС».