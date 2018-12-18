Такое понятие, как «угроза жизни», ассоциируется у нас чаще всего с пребыванием вне дома. Темный парк, возвращение домой в поздний осенний час по безлюдной улице, оживленная автострада — все это порой внушает страх многим, представляется потенциально опасным. А стены собственного дома, ну разве в них может быть что-то пугающее? Оказывается, да. Причиной трагедий, как показывает бесстрастная статистика, зачастую является то, что привносит в нашу жизнь комфорт — внутридомовое газовое оборудование. Мы привыкли использовать газ в быту. «Голубое топливо» можно назвать одним из символов современной, комфортной жизни. Но за легкостью, с которой, чиркнув спичкой, зажигаем газовую горелку, может скрываться серьезная опасность, и пренебрегать ею не стоит! Тем более, что в последние годы случаются негативные ситуации, связанные с бытовым использованием газового оборудования, их число, как правило, увеличивается в осенне-зимний период.

В жилом секторе аварии происходят чаще, чем на производстве. И основная их причина — так называемый «человеческий фактор». Наши граждане просто не сознают важность того, что содержать газовые приборы и пользоваться ими необходимо в строгом соответствии с правилами.

Как не допустить нарушения при пользовании газом в быту?

Обеспе­чение безопасной эксплуатации объектов газоснабжения требует постоянного внимания и строгого соблюдения «Правил пользования газом в быту». Особенно это важно в холодный период года, когда с началом отопительного сезона, вслед­ствие включения отопительных газовых приборов, резко возрас­тает потребление газа. А вместе с этим и повышается количество несчастных случаев, растет число травм, материаль­ных потерь и даже человеческих жертв.

Но бытовые потребители газа, к сожалению, допускают многие нарушения:

— самовольно устанавливают и эксплуатируют газовые приборы и аппараты;

— эксплуатируют газоиспользую­щие приборы, даже когда отсутствует нормальная тяга в дымовых и вентиляционных каналах;

— проводят монтаж и ремонт газовых приборов с помощью не обученных и не аттестованных лиц;

— многие оставляют без присмот­ра работающие газовые плиты;

— газовые плиты нередко исполь­зуются для обогрева помеще­ний, что категорически запреще­но;

— не соблюдаются условия и порядок проведения земляных работ, как того требует письмен­ное разрешение территориаль­ного газового предприятия.

Каковы основные требования к потребителям газа в быту?

Не допускается самостоятельно производить газификацию дома, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Причиной нарушения тяги могут стать завалы и обледенение дымоходов, попадание в них посторонних предметов. Как следствие – угарный газ, не найдя выхода, распространяется по дому, по помещению, что является причиной отравления угарным газом. Человек в таком состоянии засыпает и может уже никогда не проснуться. Нельзя отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа;

пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). Допускать к использованию газовыми приборами лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия).

Абоненты обязаны:

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и пред ними, а при размещении баллонов внутри кухонь — дополнительно закрыть вентили у баллонов. При неисправности газового оборудования вызвать работников Смолевичского РГС филиала ПУ «Борисовгаз» по телефону «104». При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону «104» (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Пренебрежение правилами безопасности при пользовании газовым оборудованием и приборами — это пренебрежение жизнью своих близких и окружающих, оно может привести к необратимым последствиям.

Администрация Смолевичского РГС филиала ПУ «Борисовгаз».